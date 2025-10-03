Baltijas balss logotype
Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X

Бизнес
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X

Как сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на осведомленные источники, компания Boeing планирует начать коммерческую эксплуатацию 777X в начале 2027 года, а не в следующем году.

Аналитики оценивают, что задержка может привести к списанию средств в размере от $2,5 млрд до $4 млрд, хотя Boeing не раскрыла конкретные цифры, говорится в отчете. Самолет уже на шесть лет отстает от графика и остается центральным элементом амбиций Boeing на рынке дальнемагистральных перевозок.

Lufthansa, первый заказчик, пересмотрела планы своего парка, исключив 777X до 2027 года, говорится в отчете. Emirates, крупнейший покупатель, также проявляет большую осторожность и готовится к вводу в эксплуатацию не ранее 2027 года.

Задержка связана с более медленным, чем ожидалось, прогрессом в сертификационных полетах с пилотами и инспекторами Федерального управления гражданской авиации (FAA), а не с новыми техническими проблемами.

В прошлом месяце генеральный директор Boeing Келли Ортберг заявила на конференции Morgan Stanley, что сертификация сталкивается с задержками из-за «горы работы». «Как вы знаете, даже незначительная задержка в программе 777 оказывает довольно большое финансовое воздействие, потому что мы находимся в ситуации убытков», — сказала Ортберг. «Поэтому мы очень внимательно следим за этим».

Программа 777X уже накопила более $11 млрд перерасхода средств, а после катастроф 737 Max за проектом усилился контроль со стороны государства.

Согласно отчету Bloomberg, программа находится в убыточном положении, что означает, что она не сможет возместить затраты на разработку первых 500 построенных самолетов. Любые дополнительные расходы должны быть немедленно отражены в отчетности как уменьшение прибыли.

Для справки: Boeing 777X — широкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолёт, спроектированный на основе Boeing 777. Boeing 777X отличается от Boeing 777 новыми двигателями General Electric GE9X, композитным крылом со складывающимися законцовками, вместительностью и технологиями.

Boeing 777X был представлен в ноябре 2013 в двух вариантах: 777-8 и 777-9. 777-8 имеет вместимость 384 пассажира и дальность полета 16 170 км, а 777-9 — 426 пассажиров и дальность 13 500 км. Первый полет Boeing 777X состоялся 25 января 2020.

#авиация
Видео