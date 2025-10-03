Компания “Baltika” уже много лет испытывала серьёзные трудности, и сегодня у неё остался лишь один бренд — “Ivo Nikkolo”. По словам представителя владельца “Baltika” — компании “ELG Grupp”, рыночные условия не позволили продолжать стратегию розничной торговли, сообщает nra.lv со ссылкой на err.ee.

В рамках процесса банкротства все сотрудники группы будут уволены в течение ближайших недель.

Отрасль, история которой насчитывает почти сто лет, объединяла пять брендов — “Ivo Nikkolo”, “Monton”, “Baltman”, “Mosaic” и “Bastion”.

“Baltika” вела деятельность в Эстонии, Латвии и Литве. Этой весной компания была приобретена производителем одежды “ELG Grupp”.

«Мы верили в силу и потенциал бренда “Ivo Nikkolo” и по-прежнему считаем, что у него есть вечная ценность. К сожалению, рыночные условия в странах Балтии не позволяют продолжать розничную стратегию. Хотя эта глава подходит к концу, мы оставляем дверь открытой для возможного возрождения “Ivo Nikkolo” в будущем, сосредоточившись на оптовой торговле и электронной коммерции на более широком европейском рынке», — рассказал представитель “ELG Grupp” Индрек Рахумаа.

nra.lv