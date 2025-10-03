В Латвии представлен первый отчет о перспективах строительства Национального футбольного стадиона, в котором собраны экономические, социальные и градостроительные выгоды проекта.

Ключевым разработчиком концепции выступило крупнейшие в Латвии архитектурное бюро SEP, привлекшее международного партнёра Populous — автора таких проектов, как стадионы «Уэмбли» и «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, «Янки Стэдиум» в Нью-Йорке и «FNB Stadium» в Йоханнесбурге. Латвийская сторона отвечает за адаптацию глобального опыта к реалиям Риги.

Современный стадион рассматривается не только как спортивный объект, но и как драйвер экономики и культуры. Согласно исследованию SEP, в Европе переход на новые стадионы увеличивает посещаемость на 86–100%. В Латвии это может означать рост аудитории до 12–18 тысяч зрителей, что прямо скажется на доходах от билетов, питания и сувениров.

Сегодня Латвия остаётся единственной страной Балтии без национального стадиона, что лишает её крупных футбольных матчей и мировых концертных турне. Опыт Таллина и Вильнюса подтверждает: эстонская A. Le Coq Arena ежегодно привлекает более 150 тысяч посетителей, а новый проект в Литве уже стимулирует развитие городской экономики.

Новый стадион в Риге позволит принимать международные матчи и турниры, соответствующие требованиям UEFA и FIFA. По расчётам ЛФФ, каждая игра может привлекать 5–10 тысяч иностранных болельщиков и приносить 10–15 млн евро в год за счёт туризма и смежных услуг.

При этом, как показывает мировая практика, до 60% доходов современных арен формируют неспортивные мероприятия — концерты, выставки и фестивали.

Отдельно подчеркивается градостроительный эффект: вокруг стадиона могут появиться новые жилые и деловые кварталы, общественные пространства и улучшенная транспортная инфраструктура. Подобные проекты в Европе способствовали росту цен на недвижимость и инвестиционной привлекательности районов.

Для футбола это станет шагом к объединению разрозненной инфраструктуры. Новый комплекс даст базу для сборной, академий и спортивных исследований. Уже сегодня вклад футбола в экономику оценивается в 37 млн евро в год, а с появлением стадиона эта цифра может существенно вырасти.

«Латвия готова сделать шаг вперёд и закрепиться как центр крупных событий в Балтийском регионе», — отметил коммерческий директор SEP Олег Уманский.

Проект разрабатывается SEP при участии Populous и латвийских партнёров Urban Comm и Reģionālie projekti. Авторы подчеркивают, что речь идёт не просто об архитектуре, а о национальной инфраструктуре будущего, которая укрепит имидж страны и её позиции в европейском культурном и спортивном пространстве.