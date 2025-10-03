Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП 1 171

Бизнес
Дата публикации: 03.10.2025
LETA
Изображение к статье: Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП
ФОТО: LETA

Оператор прокатных мини-мопедов "Ride Mobility" (ООО "Ride") не приостановил оказание услуги и направил письмо в Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) о необоснованности решения, сообщил агентству ЛЕТА исполнительный директор "Ride" Эдгар Якобсонс.

Он сообщил, что компания со своими юристами проанализировала решение ЦЗПП и направила учреждению письмо, в котором указала, что решение ЦЗПП, по мнению "Ride", непропорционально и необоснованно.

"Вероятно, ЦЗПП нам что-то ответит. Тогда мы оценим их доводы", - сказал Якобсонс.

Как сообщалось, вчера ЦЗПП принял решение приостановить услуги оператора прокатных мини-мопедов "Ride Mobility".

Решение было принято после призыва мэра Риги Виестурса Клейнбергса дать оценку деятельности компании, который, в свою очередь, последовал за гибелью двух девочек 2012 года рождения, которые на устройстве "Ride Mobility" попали под поезд в Иманте и погибли.

По словам Клейнбергса, самые большие возражения вызывает то, что "Ride Mobility" агрессивно позиционирует свои транспортные средства как самоходные велосипеды, а не электрические мопеды. Эти машины оснащены педалями, но как велосипеды не используются, зато это снизило требования к их использованию. Если бы они были классифицированы как мопеды, детям не разрешалось бы ими пользоваться, а пользователи должны были бы иметь водительские права.

Читайте нас также:
#электросамокат
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    3-го октября

    И молодцы, некоторые должностные деятели ещё так и не поняли что времена рэкета давно прошли! Кстати, хорошо что Болт убрал из своего приложения украинский флаг, а то я даже перестал пользоваться их услугами из-за этого, сейчас снова их клиент.

    7
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Изображение к статье: Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Спасибо вам за миллиарды, вы свободны! Как иностранных инвесторов лишили ВНЖ в Латвии
Изображение к статье: Клиенты из Юго-Восточной Азии тоже смогут наслаждаться видами на Луцавсалу. Эксклюзив!
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США
Изображение к статье: Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США
Изображение к статье: Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь
Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь 136
Изображение к статье: Производитель молочной продукции «Grasbergs» прекратил производство
Производитель молочной продукции «Grasbergs» прекратил производство 2 209
Изображение к статье: Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС
Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС 1 169
Изображение к статье: Ryanair несется впереди всех инноваций. Иконка видео
Ирландский лоукостер экономит бумагу, но может вызвать хаос при посадке 130

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 35
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 91
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 84
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео