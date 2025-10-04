Директор Ryanair Майкл О’Лири предупредил, что на следующей неделе у 100 000 пассажиров могут быть нарушены планы из-за забастовки профсоюза авиадиспетчеров во Франции.

Члены французского профсоюза диспетчеров воздушного движения (Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien - SNCTA) начнут забастовку во вторник, 7 октября, и продолжат её до утра пятницы, 10 октября, в связи со спором о зарплате и условиях труда.

Помимо очевидного влияния на рейсы во Францию, забастовка затронет и те перелёты, которые используют французское воздушное пространство для достижения конечного пункта назначения, — так называемые «перелёты-транзиты» (overflights). Сюда входят рейсы во многие страны, в том числе в Испанию, Италию и Грецию.

По словам О’Лири, в первые два дня забастовки Ryanair ожидает, что авиакомпанию попросят отменить около 600 рейсов — почти все они будут транзитными.

«Это примерно 100 000 пассажиров, чьи рейсы будут без нужды отменены в следующую среду и четверг», — сказал он.

"В любой данный день сейчас мы выполняем около 3500 рейсов, и примерно 900 из них проходят над французским воздушным пространством; около двух третей из них — примерно 600 рейсов — отменяются каждый раз, когда проходит забастовка авиадиспетчеров".

О’Лири призвал пострадавших пассажиров жаловаться на любые нарушения транспортным министрам и в Еврокомиссию, используя специальный сайт авиакомпании ATCruinedourholiday.com.

Ряд других европейских авиакомпаний, таких как EasyJet, British Airways, Vueling и Lufthansa, также могут столкнуться с проблемами. Полный масштаб забастовок на следующей неделе пока неизвестен, поскольку авиакомпании, как правило, избегают отмен рейсов до последнего момента.