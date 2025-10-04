Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Летающая из Риги авиакомпания объявила об отмене множества рейсов. Пострадают тысячи пассажиров 0 371

Бизнес
Дата публикации: 04.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Летающая из Риги авиакомпания объявила об отмене множества рейсов. Пострадают тысячи пассажиров

Директор Ryanair Майкл О’Лири предупредил, что на следующей неделе у 100 000 пассажиров могут быть нарушены планы из-за забастовки профсоюза авиадиспетчеров во Франции.

Члены французского профсоюза диспетчеров воздушного движения (Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien - SNCTA) начнут забастовку во вторник, 7 октября, и продолжат её до утра пятницы, 10 октября, в связи со спором о зарплате и условиях труда.

Помимо очевидного влияния на рейсы во Францию, забастовка затронет и те перелёты, которые используют французское воздушное пространство для достижения конечного пункта назначения, — так называемые «перелёты-транзиты» (overflights). Сюда входят рейсы во многие страны, в том числе в Испанию, Италию и Грецию.

По словам О’Лири, в первые два дня забастовки Ryanair ожидает, что авиакомпанию попросят отменить около 600 рейсов — почти все они будут транзитными.

«Это примерно 100 000 пассажиров, чьи рейсы будут без нужды отменены в следующую среду и четверг», — сказал он.

"В любой данный день сейчас мы выполняем около 3500 рейсов, и примерно 900 из них проходят над французским воздушным пространством; около двух третей из них — примерно 600 рейсов — отменяются каждый раз, когда проходит забастовка авиадиспетчеров".

О’Лири призвал пострадавших пассажиров жаловаться на любые нарушения транспортным министрам и в Еврокомиссию, используя специальный сайт авиакомпании ATCruinedourholiday.com.

Ряд других европейских авиакомпаний, таких как EasyJet, British Airways, Vueling и Lufthansa, также могут столкнуться с проблемами. Полный масштаб забастовок на следующей неделе пока неизвестен, поскольку авиакомпании, как правило, избегают отмен рейсов до последнего момента.

Читайте нас также:
#авиация #ryanair
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ryanair продолжает конфликтовать с Израилем, что за этим стоит
Изображение к статье: А ведь были золотые времена туризма. Иконка видео
Каждое нововведение убивает торговлю, надо повышать расценки - эксперт
Изображение к статье: Каждое нововведение убивает торговлю, надо повышать расценки - эксперт
Рост акций Tesla позволил 54-летнему Маску вырваться в рейтинге с полутриллионом USD
Изображение к статье: Богатый и знаменитый - но уже не в политике. Иконка видео
Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Изображение к статье: Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Изображение к статье: Клиенты из Юго-Восточной Азии тоже смогут наслаждаться видами на Луцавсалу. Эксклюзив!
Спасибо вам за миллиарды, вы свободны! Как иностранных инвесторов лишили ВНЖ в Латвии 2 1173
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии 4 695
Изображение к статье: Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП
Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП 1 284
Изображение к статье: Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США
Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США 193

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 7
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 7
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 31
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 20
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 16
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 21
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 7
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 7
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 31

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео