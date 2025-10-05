Baltijas balss logotype
Ryanair продолжает конфликтовать с Израилем, что за этим стоит

Бизнес
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: А ведь были золотые времена туризма.

А ведь были золотые времена туризма.

"Мы не хотим там быть, и они отказываются выполнять условия выгодного соглашения".

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что в ближайшее время не возобновит полеты в Израиль, пояснив, что это решение связано с невозможностью использовать более дешевый Терминал 1.

"Аэропорт не открывает терминал ради собственного удобства, вынуждая Ryanair и другие авиакомпании использовать более дорогой Терминал 3", – заявили журналистам в компании, добавив: если аэропорт "Бен-Гурион" выполнит условия соглашения к лету 2026 года, компания будет рада вернуться в Тель-Авив.

Управление аэропортов заявляет, что Ryanair было разрешено использовать Терминал 1, который возобновил работу еще в августе. Кроме того, были одобрены все запрошенные авиакомпанией слоты на зиму 2025-2026 годов.

Отметим, что несколько дней назад генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон направил генеральному директору Управления аэропортов Израиля Шарону Кедми письмо, в котором он требует вернуть Ryanair ее "исторически установленные слоты" до 30 сентября – в противном случае ирландский лоукостер отменит все рейсы в Израиль и перебросит самолеты на другие направления. Компания утверждала, что нынешняя политика распределения зарегистрированного времени взлета и посадки самолетов в аэропорту "Бен-Гурион" "не стабильна" и затрудняет планирование прибыльной деятельности компании.

"Мы не хотим там быть, и они отказываются выполнять условия выгодного соглашения", - заявил представитель авиакомпании. Терминал № 1 возобновил работу в августе 2025 года.

"Пока аэропорт не будет готов выполнять наши соглашения по дешевым тарифам, мы не готовы возобновить полеты. Если Бен-Гурион утвердит условия к лету 2026 года, мы будем рады вернуться в Тель-Авив", – добавил представитель.

Ранее гендиректор Ryanair Майкл О’Лири уже говорил, что компания может не вернуться в Израиль даже после спада насилия, связанного с войной в Газе, так как, по его словам, израильские авиационные власти "морочат ей голову". "Если израильтяне не перестанут, честно говоря, у нас есть другие рынки в Европе, где мы можем расти гораздо больше", – отметил он.

Напомним, Ryanair прекратила полеты в Израиль в октябре 2023 года после начала войны. В феврале 2024 года рейсы возобновились, но уже в конце того же месяца снова остановились из-за закрытия терминала № 1. В конце марта авиакомпания возобновила рейсы из Баден-Бадена, планируя обслуживать маршруты из 22 городов в 12 странах Европы. Однако в мае 2025 года снова прекратила работу после падения баллистической ракеты из Йемена в районе Бен-Гуриона, объявив, что не вернется в Израиль раньше 25 октября. Теперь же компания заявляет, что не вернется вовсе.

Управление аэропортов Израиля прокомментировало заявление Ryanair: "Жаль, что компания Ryanair продолжает пытаться убедить общественность, будто "проблема" в Израиле, в то время как единственная проблема - это отказ самой компании выполнять рейсы, на которые она обязалась. Все слоты, которые она запросила на зимний сезон 2025/26, были предоставлены в полном объеме, и рейсы предназначены для вылета из терминала № 1 – точно так же, как и у всех других лоукост-компаний. Терминал открыт, работает в штатном режиме и готов принять пассажиров Ryanair уже завтра утром.

Управление аэропортов готово предоставить весь спектр услуг для пассажиров авиакомпании, но выбор сейчас за Ryanair: воспользоваться предоставленными правами или продолжать устраивать пиар-шоу за счет своих клиентов. Как уже на деле доказали многие иностранные авиакомпании – в Израиль можно летать, и даже из терминала № 1, не превращая это в драму. Мы будем рады, если Ryanair предпочтет факты, а не скандал в прессе".

(1)
  A
    Aleks
    5-го октября

    На судах с ну помощью,плывущих в Газу и которые были ,,бомбардмрованы,,дронами с горючкой ,находились и ирландские депутаты парламента и другие ирландцы,которые знают что такое геноцид и долгое время боролись с оккупационным режимом Великобритании. А ирландцы свой народ ценят и уважают и готовы прервать все отношения в части полетов в Израиль.Израиль и так все понял.Не обязательно говорить правду за что.За отношение к Ирландии и ее народу 😈

    0
    2

