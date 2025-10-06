В сегменте новых жилых проектов в Латвии в этом году зафиксирована наибольшая активность за последние годы. Одна из причин бума — быстрый рост кредитования.

Рост огромный

В первом полугодии 2025 года объём продаж квартир был на треть выше, чем во втором полугодии прошлого года, а по сравнению с началом 2024 года рост превысил 46%, свидетельствуют оценки компании Arco Real Estate, работающей в сфере посредничества, оценки и консалтинга в недвижимости. Наибольший рост сделок отмечен в рижских микрорайонах — на 36%, однако и в центре активность увеличилась на 7%.

Эксперты оценивают столь стремительный подъём как впечатляющий — такой активности на рынке новых проектов не наблюдалось годами. До сих пор настроения покупателей существенно сдерживались внешними потрясениями — пандемией Covid-19, войной в Украине и ростом цен на энергоресурсы. Высокие процентные ставки заставляли многих откладывать покупку жилья, особенно молодые семьи и покупателей первой квартиры, для которых критична предсказуемость ежемесячных платежей.

«Но сейчас ситуация изменилась — ставка EURIBOR снизилась до минимального уровня за последние годы, и это дало мощный импульс рынку. Люди, которые до этого колебались, вернулись с чёткой целью — приобрести жильё», — отмечает компания.

Активность поддержала и платёжеспособность населения, считают эксперты. Хотя высокие ставки по ипотеке делали новые кредиты сложными и рискованными, этот период оказался благоприятным для накоплений. Банковские депозитные ставки достигли наивысшего уровня за десятилетие, позволив жителям безопасно размещать средства и получать ощутимый процентный доход. Таким образом, бюджеты многих домохозяйств пополнились сбережениями, которые теперь, на фоне снижения EURIBOR, стали важным стартовым капиталом для покупки жилья.

Уникальная ситуация

По словам эксперта Иевы Янсоне, в последние годы на рынке новых проектов сложилась уникальная ситуация — покупателям был доступен широкий выбор готовых квартир. Но многие избегали резервирования жилья на стадии строительства, опасаясь, что дом не будет сдан. Готовая квартира давала больше уверенности и возможность принять решение после осмотра.

Однако, как отмечает руководитель отдела продаж и маркетинга Каспар Экша, в 2025 году настроение на рынке резко изменилось — всё чаще покупатели вновь решаются на приобретение жилья ещё в процессе строительства, а портфель готовых квартир практически исчерпан.

Большие квартиры вышли из моды

По данным Arco Real Estate, в первом полугодии 2025 года наибольшим спросом пользовались квартиры средней площади — 50–85 кв. м, они составили 57% всех сделок в микрорайонах.

Новая тенденция — растущий интерес к квартирам с большим количеством комнат при компактной площади. Если до кризиса преобладали просторные квартиры площадью 90–150 кв. м с малым числом комнат, то теперь покупатели отдают предпочтение более компактным, но функционально продуманным планировкам, к чему всё чаще адаптируются и девелоперы.

Одновременно цены на квартиры продолжают расти. К середине года в рижских микрорайонах средняя зарегистрированная цена сделок с квартирами новых проектов составила 2212 евро за кв. м, что на 4% больше, чем в начале года, и на 41% больше, чем в 2021 году. Цена типичной квартиры к концу полугодия находилась в диапазоне 2600–2800 евро за кв. м.

В центре Риги и близлежащих районах средняя цена достигла 2617 евро за кв. м, что в годовом выражении означает рост на 7%, хотя и немного меньше, чем в конце прошлого года.

Дешевле не будет

Экша подчеркивает, что рост цен в Латвии стимулируют как подорожание рабочей силы и строительства, так и ужесточение требований в сфере «зелёной» энергетики, а также глобальные факторы — инфляционное давление и удорожание сырья.

По прогнозу экспертов, из-за растущих строительных издержек цена за квадратный метр вряд ли вновь опустится ниже 2800 евро. Ожидается, что к уровню цен в рижских микрорайонах постепенно приблизятся новые проекты в пригородах.

В то же время Янсоне обращает внимание на осторожный подход банков: спрос на кредитование остаётся высоким, но риски будут тщательно оцениваться, что означает — дальнейший рост числа сделок будет умереннее, чем в прошлом году.

Кредитование пошло на взлет

«В этом году кредитование значительно оживилось — существенно вырос остаток кредитов, выданных предприятиям, продолжает расти и активность на рынке жилищного кредитования. Помимо всё ещё высокой активности по пересмотру ранее выданных ипотечных кредитов, в июле и августе домохозяйствам был выдан также рекордный объём новых жилищных кредитов», — рассказывает экономист Банка Латвии Матисс Мирошников.

По его словам, процентные ставки по новым жилищным кредитам в Латвии сейчас намного ближе к среднему показателю по еврозоне.

Остаток кредитов домохозяйствам в августе увеличился на 8,9% по сравнению с августом прошлого года, достигнув 6,6 млрд евро, тогда как остаток кредитов, выданных предприятиям, за год вырос на 18,6% и составил 6,4 млрд евро.

Остаток жилищных кредитов у домохозяйств увеличился на 8,6% по сравнению с прошлым августом — это самый быстрый рост ипотечного кредитования в Латвии за долгий период, отмечает Мирошников.

Установлен рекорд

По словам экономиста, объём вновь выданных ипотечных кредитов в июле и августе был рекордным. Это объясняется как привлекательными процентными ставками — благодаря не только снижению ставок EURIBOR, но и меньшим банковским наценкам, — так и более активной конкуренцией между банками.

«Летом жители также продолжали перекредитовывать свои ипотечные займы — хотя активность была немного ниже, чем весной, она всё равно оставалась довольно высокой», — отметил экономист.

По его данным, рост объёма потребительских кредитов несколько замедлился, но всё же составил 11,6% по сравнению с августом прошлого года.

Экономист Банка Латвии также отмечает, что рост кредитования предприятий в Латвии в этом году стал одним из самых быстрых среди стран еврозоны. Увеличение наблюдается в различных отраслях — энергетике, обрабатывающей промышленности, секторе недвижимости и других. Причём выросли объемы как долгосрочных, так и краткосрочных кредитов.