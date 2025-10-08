Baltijas balss logotype
Европарламент хочет запретить названия «сосиска» и «бургер» для продуктов не из мяса

Бизнес
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Европарламент хочет запретить названия «сосиска» и «бургер» для продуктов не из мяса
ФОТО: pixabay

Европейский парламент хочет зарезервировать названия типа "стейк", "отбивная", "сосиска" и "бургер" исключительно для продуктов, содержащих настоящее мясо, то есть съедобные части животных. Об этом сообщается на сайт Европарламента.

Законодатели проголосовали за соответствующую поправку 355 голосами против 247.

"Стейк – это мясо, точка. Использовать эти названия только для настоящего мяса – значит обеспечить честную маркировку, защитить фермеров и сохранить кулинарные традиции Европы", – сказала на слушаниях депутат от Европейской народной партии (ЕНП) Селин Имар.

Это еще не окончательное решение, переговоры с государствами-членами начнутся 14 октября. Однако даже внутри самой ЕНП нет единства по этому вопросу, и часть депутатов выступила против запрета.

"Не стоит считать потребителей наивными. Если на упаковке написано "веганский бургер" или "вегетарианская колбаса", каждый сам может решить, хочет ли это покупать. Я убежден – и надеюсь, – что эта дискуссия в конце концов сойдет на нет", – сказал депутат ЕНП Петер Лизе.

"Помидор "бычье сердце" не содержит говядины. "Дамские пальчики" не делаются из пальцев дам. Давайте верить в потребителей и покончим с этим хот-дожным популизмом", – сказала евродепутат Анна Штюргк.

Ранее, Евросоюз уже определил молочные продукты, такие как молоко, масло, сливки, йогурт и сыр, как "продукты, выделяемые молочными железами". Это означает, что то, что раньше можно было бы назвать овсяным молоком, теперь называют овсяным напитком.

#мясо #европейский парламент
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 11
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 29
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 9
У ласточек нашли необычное свойство
В мире животных
У ласточек нашли необычное свойство 48
«Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария»
Политика
1
«Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария» 1 109
ИИ научился предсказывать ДТП
Техно
ИИ научился предсказывать ДТП 34
Видео