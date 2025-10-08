Европейский парламент хочет зарезервировать названия типа "стейк", "отбивная", "сосиска" и "бургер" исключительно для продуктов, содержащих настоящее мясо, то есть съедобные части животных. Об этом сообщается на сайт Европарламента.

Законодатели проголосовали за соответствующую поправку 355 голосами против 247.

"Стейк – это мясо, точка. Использовать эти названия только для настоящего мяса – значит обеспечить честную маркировку, защитить фермеров и сохранить кулинарные традиции Европы", – сказала на слушаниях депутат от Европейской народной партии (ЕНП) Селин Имар.

Это еще не окончательное решение, переговоры с государствами-членами начнутся 14 октября. Однако даже внутри самой ЕНП нет единства по этому вопросу, и часть депутатов выступила против запрета.

"Не стоит считать потребителей наивными. Если на упаковке написано "веганский бургер" или "вегетарианская колбаса", каждый сам может решить, хочет ли это покупать. Я убежден – и надеюсь, – что эта дискуссия в конце концов сойдет на нет", – сказал депутат ЕНП Петер Лизе.

"Помидор "бычье сердце" не содержит говядины. "Дамские пальчики" не делаются из пальцев дам. Давайте верить в потребителей и покончим с этим хот-дожным популизмом", – сказала евродепутат Анна Штюргк.

Ранее, Евросоюз уже определил молочные продукты, такие как молоко, масло, сливки, йогурт и сыр, как "продукты, выделяемые молочными железами". Это означает, что то, что раньше можно было бы назвать овсяным молоком, теперь называют овсяным напитком.