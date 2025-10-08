Baltijas balss logotype
Рядом с с Латвией задумали построить новую АЭС. Когда? 5 2116

Бизнес
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Так может выглядеть Эстонская АЭС.

Так может выглядеть Эстонская АЭС.

Министерство климата представило подробный обзор процесса, связанного со строительством в Эстонии атомной электростанции, пишет ERR.

По словам министра по вопросам энергетики и окружающей среды Андреса Суття (Партия реформ), окончательное решение о создании АЭС в Эстонии может быть принято не раньше 2030 года, после утверждения всей необходимой правовой и планировочной базы.

В ответе на запрос депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина (Центристская партия) министр подчеркнул, что государство само не будет строить атомную станцию, а создаст только законодательную и надзорную основу.

По словам министра, речь идет о проекте, инициируемом частным сектором, но государство создает рамки, которые позволят выдавать разрешения и контролировать соблюдение всех норм безопасности.

Андрес Сутть пояснил, что процесс строительства АЭС включает три основных этапа: принятие парламентом Закона о ядерной энергии и безопасности, утверждение правительством государственного планирования, а также последующая выдача разрешения на строительство и эксплуатацию.

Спецпланирование началось в мае 2025 года, а Закон о ядерной энергии и безопасности сейчас находится в стадии разработки, его публичное обсуждение может начаться не раньше первого квартала 2026 года, добавил министр.

"Окончательное решение о строительстве АЭС возможно не раньше 2030 года, после утверждения правовой базы и сопутствующих законодательных актов", - отметил Андрес Сутть.

На данный момент компания Fermi Energia остается единственной, кто публично выразил готовность построить АЭС в Эстонии.

#эстония #аэс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(5)
  • ВМ
    Вячеслав Мартынов
    9-го октября

    Какие-то больные! Сначала всё ломают, сносят,а потом спохватываются, и строят заново!

    5
    0
  • DJ
    Danik Jupiters
    9-го октября

    Задумались? А где они найдут миллиарды??? Россия Росатом строит от 6–10 миллиардов долларов за блок мощностью 1–1,6 ГВт Выручка росатома выросла в 2024 года на20%

    15
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    8-го октября

    А как же зелёная энергия ??? Неужели всё от зеленела , или эстонцем надоело заниматься самообманом и жить в иллюзиях .

    27
    1
  • S
    Steamer
    8-го октября

    Так это новый руководящий стиль: сначала наговори, а потом подумай (если есть чем).

    15
    2
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Недавно ж только хотели уничтожить все АЭС и вот тебе раз...😂

    41
    2
