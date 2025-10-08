Так может выглядеть Эстонская АЭС.
Министерство климата представило подробный обзор процесса, связанного со строительством в Эстонии атомной электростанции, пишет ERR.
По словам министра по вопросам энергетики и окружающей среды Андреса Суття (Партия реформ), окончательное решение о создании АЭС в Эстонии может быть принято не раньше 2030 года, после утверждения всей необходимой правовой и планировочной базы.
В ответе на запрос депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина (Центристская партия) министр подчеркнул, что государство само не будет строить атомную станцию, а создаст только законодательную и надзорную основу.
По словам министра, речь идет о проекте, инициируемом частным сектором, но государство создает рамки, которые позволят выдавать разрешения и контролировать соблюдение всех норм безопасности.
Андрес Сутть пояснил, что процесс строительства АЭС включает три основных этапа: принятие парламентом Закона о ядерной энергии и безопасности, утверждение правительством государственного планирования, а также последующая выдача разрешения на строительство и эксплуатацию.
Спецпланирование началось в мае 2025 года, а Закон о ядерной энергии и безопасности сейчас находится в стадии разработки, его публичное обсуждение может начаться не раньше первого квартала 2026 года, добавил министр.
"Окончательное решение о строительстве АЭС возможно не раньше 2030 года, после утверждения правовой базы и сопутствующих законодательных актов", - отметил Андрес Сутть.
На данный момент компания Fermi Energia остается единственной, кто публично выразил готовность построить АЭС в Эстонии.
Оставить комментарий(5)