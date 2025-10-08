По словам министра по вопросам энергетики и окружающей среды Андреса Суття (Партия реформ), окончательное решение о создании АЭС в Эстонии может быть принято не раньше 2030 года, после утверждения всей необходимой правовой и планировочной базы.

В ответе на запрос депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина (Центристская партия) министр подчеркнул, что государство само не будет строить атомную станцию, а создаст только законодательную и надзорную основу.

По словам министра, речь идет о проекте, инициируемом частным сектором, но государство создает рамки, которые позволят выдавать разрешения и контролировать соблюдение всех норм безопасности.

Андрес Сутть пояснил, что процесс строительства АЭС включает три основных этапа: принятие парламентом Закона о ядерной энергии и безопасности, утверждение правительством государственного планирования, а также последующая выдача разрешения на строительство и эксплуатацию.

Спецпланирование началось в мае 2025 года, а Закон о ядерной энергии и безопасности сейчас находится в стадии разработки, его публичное обсуждение может начаться не раньше первого квартала 2026 года, добавил министр.

"Окончательное решение о строительстве АЭС возможно не раньше 2030 года, после утверждения правовой базы и сопутствующих законодательных актов", - отметил Андрес Сутть.

На данный момент компания Fermi Energia остается единственной, кто публично выразил готовность построить АЭС в Эстонии.