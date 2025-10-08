Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Управляющий электричками отчитался: пассажиров стало больше 0 118

Бизнес
Дата публикации: 08.10.2025
LETA
Изображение к статье: Управляющий электричками отчитался: пассажиров стало больше
ФОТО: LETA

АО "Pasažieru vilciens" (PV) за девять месяцев 2025 года перевезло 16,2 млн пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

В компании сообщили, что на электрифицированных железнодорожных линиях за девять месяцев 2025 года продолжился резкий рост числа пассажиров. Так, на Скултском направлении перевезено на 16% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. При этом наибольшее количество пассажиров - 5,9 млн человек - обслужено на Тукумском направлении, что на 11% больше, чем за девять месяцев 2024 года.

В сентябре этого года по сравнению с августом число пассажиров выросло на Айзкраукльском и Елгавском направлениях. В компании отмечают, что с 22 сентября этого года на Елгавской линии в часы пик по рабочим дням курсируют шесть новых рейсов.

А на неэлектрифицированных железнодорожных линиях за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число пассажиров выросло на 14% в направлении Сигулды и на 7% в направлении Даугавпилса. При этом в компании отмечают, что на маршруте Лугажи-Валга, на котором время отправления и прибытия нескольких рейсов с февраля согласовано с дальнейшими поездами в Таллинн, с начала года число пассажиров увеличилось более чем в два раза.

Точность поездов (показатель, подтверждающий, сколько рейсов выполнено в соответствии с графиком движения поездов) за девять месяцев 2025 года составила 98,6%.

В компании сообщили, что в сентябре этого года продано более 2500 единых рижских билетов, которые можно использовать как для поездки на пассажирском поезде, так и для проезда в транспорте "Rīgas satiksme". Почти половину единых билетов приобрели пассажиры Тукумской линии, почти четверть - пассажиры Скултской линии, 15% - пассажиры Елгавской линии, а 12% - пассажиры Айзкраукльской линии.

PV также напоминает, что на железнодорожных маршрутах постепенно вводится интервальный график - поезда будут курсировать с равномерными интервалами, например, каждые 15 или 30 минут. Кроме того, осуществляется оптимизация пассажирской инфраструктуры - ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) перестраивает пассажирские платформы.

За девять месяцев прошлого года PV перевезло 14,5 млн пассажиров.

Как сообщалось, в Латвии по железной дороге в прошлом году было перевезено в общей сложности 19,445 млн пассажиров, что на 13,5% больше, чем в 2023 году, а также на 5,3% больше, чем до пандемии, или в 2019 году.

Читайте нас также:
#поезда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Октоберфест в минусах, немцы не хотят пива по 15 евро кружка
Изображение к статье: Бавария предлагает триумф традиционных ценностей. Иконка видео
Уровень безработицы в сентябре снизился
Изображение к статье: Уровень безработицы в сентябре снизился
Деньги под подушкой: население РФ спрятало эквивалент 180 000 000 000 евро
Изображение к статье: Подальше запрячешь - быстрее найдешь. Иконка видео
Latvenergo хочет избавиться от недвижимости на Андрейсале
Изображение к статье: Latvenergo хочет избавиться от недвижимости на Андрейсале Иконка видео
Изображение к статье: Представители Ryanair на пресс-конференции в Риге.
В Ryanair пояснили, почему на самом деле сокращают маршруты из Риги. Аэропорт не согласен 714
Изображение к статье: Следует ли ликвидировать советы госкомпаний? Эксперт предупреждает о рисках откровенного воровства
Следует ли ликвидировать советы госкомпаний? Эксперт предупреждает о рисках откровенного воровства 1 123
Изображение к статье: В таких помещениям приходится жить простым, китайским, трудящимся. Иконка видео
Шок недвижимости: эта клетка в Гонконге стоит 167 USD в месяц 123
Изображение к статье: Угис Магонис в суде в 2024 году.
Миллионное дело LDz: Магонис и соратники снова в суде 3 2287

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 0
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 15
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 33
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 10
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
В мире животных
У ласточек нашли необычное свойство 48
Изображение к статье: «Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария»
Политика
1
«Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария» 1 114
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 0
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 15
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео