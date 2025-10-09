По последним данным ЦБ, россияне держат в своих карманах и копилках аж 18 триллионов наличных рублей, или около 180 миллиардов евро. Это не просто много - это очень много! Даже если взять эту сумму только в пятитысячных банкнотах, их общий вес составит 3600 тонн. А в среднем на каждого жителя страны приходится по 125 тысяч рублей. На семью из четырех человек – полмиллиона. При этом есть современные подпольные миллионеры Корейко, которые держат в закромах миллионы рублей. Но зачем?

Точной информации на этот счет нет. Но, во-первых, наличные активно использует теневой сектор. Это не только криминал, но и легальные сферы. Например, наличные до сих пор используются на продуктовых и вещевых рынках, в автосервисах и т. д. Во-вторых, есть очень консервативные люди. Кто-то когда-то обжегся и потерял деньги в банке или на бирже. И с тех пор никому не доверяет. Есть даже экзотика в виде «сектантов», которые вообще не признают финансовую систему, - говорит Максим Семов, председатель комитета по повышению уровня финансовой грамотности Ассоциации российских банков.

Такой консерватизм подтверждается и соцопросами. Их каждый месяц проводят по заказу Центробанка. Так вот, каждый третий респондент (32%) считает, что сбережения сейчас лучше хранить в наличной форме. Теперь ясно, откуда берутся люди, которые постоянно снимают деньги из банкоматов.

Определенная часть граждан все равно предпочитает наличные. А многие хотят иметь при себе некоторый запас наличных на тот случай, если другими способами расплатиться нельзя. Так что, скорее всего, значительная часть наличных работает именно в качестве средства сбережений, - пояснили в пресс-службе ЦБ.

Вот вам и цифровизация, и высокие ставки по вкладам. Когда речь идет о кровных сбережениях, для многих своя купюра оказывается ближе к телу, а безопасность важнее доходности.

За последние десять лет доля наличных в розничных расчетах значительно сократилась. Они потеряли статус преимущественного средства платежа, уступив место электронным расчетам. Причем во всем мире. Россия – не исключение. Десять лет назад почти 70% всех розничных покупок оплачивались наличными, сейчас – около 13%. Для сравнения, в Германии доля наличных платежей превышает 25%, а в Китае, Южной Корее и в Скандинавии – всего 4 – 5%, - рассказали в Центробанке РФ.

Правда, общая денежная масса (купюры и монеты + средства на счетах) за последние годы выросла очень сильно, а объем сбережений в наличке при этом менялся не так стремительно. По оценкам главы Сбера Германа Грефа, «матрасно-подушечные» сбережения в 2024-м всего за полгода сократились примерно на 20%.