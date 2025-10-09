В сентябре этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% экономически активного населения, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В конце сентября в ГАЗ было зарегистрировано 41 108 безработных, что на 1903 меньше, чем месяцем ранее (43 011 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в сентябре сохранялся в Рижском регионе - 3,7% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Самым высоким уровень зарегистрированной безработицы был в Латгале - 9,7%, что меньше на 0,3 процентного пункта.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 4,9% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше, в Земгале - 4,4%, что на 0,2 процентного пункта меньше, в Видземе - 4,2%, что также на 0,2 процентного пункта меньше.

В 2024 году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% экономически активного населения.