Уровень безработицы в сентябре снизился

Бизнес
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Уровень безработицы в сентябре снизился
ФОТО: LETA

В сентябре этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% экономически активного населения, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В конце сентября в ГАЗ было зарегистрировано 41 108 безработных, что на 1903 меньше, чем месяцем ранее (43 011 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в сентябре сохранялся в Рижском регионе - 3,7% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Самым высоким уровень зарегистрированной безработицы был в Латгале - 9,7%, что меньше на 0,3 процентного пункта.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 4,9% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта меньше, в Земгале - 4,4%, что на 0,2 процентного пункта меньше, в Видземе - 4,2%, что также на 0,2 процентного пункта меньше.

В 2024 году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 5,3% экономически активного населения.

#безработица


