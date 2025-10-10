Искусственный интеллект и автоматизация могут уничтожить до 100 миллионов рабочих мест в США в течение следующего десятилетия — со ссылкой на сенатора Берни Сандерса пишет The New York Post.

Согласно отчету, под угрозой 89% рабочих мест в сфере быстрого питания, 64% должностей в бухгалтерии, 47% вакансий водителей грузовиков, 40% рабочих мест медсестер и 65% помощников преподавателей.

NYP пишет, что сенаторы-демократы призывают к усилению регулирования сектора ИИ, а также к мерам защиты работников, таким как 32-часовая рабочая неделя и «налог на роботов» для компаний, переходящих на автоматизацию.

Куда же денутся все эти люди? С одной стороны они перестают быть электоральной базой финансовой аристократии, почему левые и защищают умирающий индустриал, с другой налог на роботов — серьезно остановит новые произведительные силы и трансформационные процессы. Движение по запрещению «сатанинского» ИИ будет только нарастать, но ход истории не остановишь...

Резкий рост безработицы среди американцев моложе 25 лет, особенно среди недавних выпускников, уже стал одним из самых тревожных экономических трендов 2025 года. Экономисты, руководители центральных банков и аналитики рынка труда сошлись во мнении, что эта проблема обусловлена не только развитием ИИ, но и принципом экономики «ни нанять, ни уволить».

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил после заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC), что сейчас рынок труда «интересный», добавив, что «выпускникам колледжей и молодым людям, представителям меньшинств, трудно найти работу». Он отметил низкий уровень трудоустройства и низкий уровень сокращений, а также сказал, что молодым соискателям сейчас сложнее, чем когда-либо, влиться в коллектив.

По мнению Пауэлла, основную роль в этом процессе играет общее замедление экономики и ограничение найма.

Ведущие экономисты Goldman Sachs и UBS пришли к выводу, что Пауэлл в целом прав. По их словам, речь пока не идёт о влиянии ИИ. «Опыт рынка труда США своеобразен. Уровень безработицы среди молодых работников еврозоны рекордно низкий. В Великобритании уровень безработицы среди молодёжи неуклонно снижается. Уровень занятости молодых японских работников близок к историческому максимуму. Кажется крайне маловероятным, что ИИ негативно влияет исключительно на перспективы трудоустройства молодых работников в США», — отметил главный экономист UBS Пол Донован. Эксперт заключает, что американская модель «убедительнее соответствует более широкому сценарию заморозки найма, затрагивая новых сотрудников».

Экономист Goldman Sachs Пьерфранческо Мэй заявил, что «поиск работы занимает больше времени на рынке труда с низкой текучестью кадров». Он утверждает, что «перераспределение рабочих мест», то есть темпы создания новых и закрытия существующих, снижаются с конца 1990-х годов, а «почти все колебания текучести кадров со времён Великой рецессии в основном приходятся на молодых работников» и происходят в виде «оттока».

В Goldman Sachs обнаружили, что в 2019 году молодому безработному требовалось около 10 недель, чтобы найти новую должность в штате с низкой текучестью кадров; сейчас этот показатель составляет в среднем 12 недель.

По словам Донована, новый тренд объясняет меньшее влияние на менее образованных работников: бросившие школу смогли найти постоянную работу в более молодом возрасте, чем недавние выпускники, и, вероятно, получили её до наступления 2025 года.

Эксперты сходятся во мнении, что последствия для представителей поколения Z будут серьёзными. Они предупреждают о «рубцовом эффекте» — долгосрочном ущербе для заработка, перспектив приобретения жилья и накопления богатства.

«Общий уровень трудоустройства очень и очень низок. Если увольнения начнут расти, то наём выше не станет», — сказал Пауэлл.

По словам председателя ФРС, вопрос влияния ИИ остаётся открытым: «Возможно, компании или другие учреждения, которые нанимали молодых людей сразу после колледжа, теперь будут использовать ИИ больше, чем раньше».

Ранее издание The Atlantic опубликовало материал под названием «Ад на рынке труда», который описывает тревожные тренды в сфере найма. Так, работодатели жалуются, что не могут найти подходящих кандидатов даже на хорошо оплачиваемые должности, а кандидаты, которые рассылают сотни резюме, так и не получают отклика. Отмечается, что технологии, призванные упростить наём, на самом деле его усложнили. Так, ATS (Applicant Tracking Systems) автоматически отсеивают до 90% резюме по формальным критериям (например, отсутствию ключевых слов), часто исключая талантливых, но не «идеально подходящих» кандидатов. При этом собеседования становятся многоэтапными и растягиваются на недели и месяцы.