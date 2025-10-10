Средняя стоимость квартиры в России составляет около 6,8 миллионов руб. (около 70 000 евро), однако самая дешевая квартира продается всего за 450 тысяч руб. (около 5 тысяч евро) Данные сообщают СМИ совместно с аналитиками рынка недвижимости.

Квартира за 450 тысяч руб. расположена в городе Харабали Астраханской области, в пятиэтажном доме 1982 года постройки. Это однокомнатное жилье площадью 21 кв. м без ремонта, с балконом и кухней площадью 4 кв. м. В объявлении владелец сообщил о готовности к торгу.

Харабали — город Астраханской области на берегу притока Ахтубы реки Ашулук, находится в 142 километрах от областного центра. Первое упоминание о поселении относится к 1789 году. Тогда эти места населили беглые крестьяне из Воронежской, Курской и Тамбовской губерний. В 19 веке село стало известно далеко за приделами губернии своими фруктовыми садами. В 1904 году здесь появилась железная дорога, в 1926-м — электричество. В конце 20-начале 30-х годов организуются рыболовецкие колхозы. В 1936-м запущен крупнейший консервный завод. Статус города получен в 1974 году. В городе действует Вознесенская церковь, есть несколько парков. Также интересно посмотреть на своеобразные деревянные дома, такие можно встретить только в Астраханской области. Есть и хорошие образцы советской архитектуры.

В городе Коряжма Архангельской области продается еще один бюджетный вариант жилья — однокомнатная квартира площадью 19 кв. м за 500 тысяч руб. В Музыкальном микрорайоне Краснодара можно приобрести студию без отделки площадью 17,5 кв. м за 630 тысяч руб. в доме с центральными коммуникациями и благоустроенной закрытой территорией. За 690 тысяч руб. предлагается двухкомнатная квартира площадью 52 кв. м в поселке Каспий Астраханской области. Это кирпичный дом с газовым отоплением в живописном районе близ дельты Волги и Астраханского заповедника.

По данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в сентябре составила 140 тысяч руб., а медианная полная стоимость квартиры — 6,8 миллионов руб. За год цена выросла на 4,9%, при этом объем предложения готового жилья снизился.