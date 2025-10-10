В народнохозяйственной структуре Евросоюза социальной экономикой занято около 14 миллионов человек — больше, чем населения Швеции, Венгрии или Португалии. В Латвии же на сегодня в этом сегменте занято порядка 3% жителей.

«Существует значительный неиспользуемый потенциал социальной экономики, чтобы помочь... создавать рабочие места», – констатирует план на ближайшие до 2029 года, который вынесен на заседание государственных секретарей 2 октября Министерством благосостояния.

Город Солнца имени товарища Кампанеллы

Описание строящейся системы, подготовленное ведомством Рейниса Узулниекса (Союз «зеленых» и крестьян) выглядит весьма привлекательно, но в то же время несколько утопично:

«Социальная экономика – совокупность экономических субъектов, в том числе товариществ и учреждений (как членских благ, так и общественного блага), социальных предприятий, кооперативных товариществ и ссудо-сберегательных товариществ, участники которой соответствуют следующим признакам:

это частные структуры, независимые от учреждений публичного сектора;

они обеспечивают товары и услуги своим членам или товариществу;

они действуют согласно принципу – люди, а также социальные цели или цели охраны среды являются приоритетными по сравнению с прибылью;

большую часть своей прибыли (превышения доходов над убытками) они повторно вкладывают для продолжения реализации своих социальных целей или целей охраны среды и осуществления действий в интересах участников/пользователей («коллективные интересы») или в интересах всего общества («общие интересы»); они реализуют демократическую форму или форму управления участием».

По всей вероятности, для подлинного воплощения такого идеала нужно было бы завести в Латвии другую породу людей, но все же останемся оптимистами, и поверим, что страна сможет развивать «социальные инновации». Между прочим, еще в 2020 году Латвийской социальной предпринимательской деятельности вместе с Бюро по надзору за закупками создала «Основные направления осуществления социально ответственной публичной закупки».

1613 субъектов

Такое количество обществ и учреждения общественного блага действовало в республике на 31.12.2024, объединяя 29 159 участников. Первое место с огромным отрывом занимают кооперативы — их в Латвии 1451, как сельскохозяйственные, так и лесные, потребительские, энергетические. Имеется также 235 социальных предприятий и 25 ссудно-сберегательных обществ.

Если же оценить оборот социальной экономики в ЛР, то ее цифры на конец прошлого года весьма впечатляющие — 1 473 319 000 евро, из коих львиную долю занимают именно кооперативы (почти 800 миллионов, или свыше 54%).

В Латвии с 2018 года действует Закон о социальном предприятии, характеризующий его как «работающее в рыночных условиях, в свойственном предпринимательской деятельности и инновационном виде, производя товары или оказывая услуги». Между тем, как уже указывалось выше, «важнейшая цель не получить прибыль, но решить какую-то социальную проблему или создать благо обществу». То есть, мы вновь возвращаемся к неотвратимой дилемме: наши социальные бабочки порхают в жестоком мире капитализма, где всяк сам за себя, а они отчего-то только за все хорошее.

При этом, более всего социальных предприятий в стране отчего-то находятся именно в месте наиболее конкурентной среды — т.е. в Риге (46%), тогда как остальные регионы, где вроде бы условия более разреженные, занимают скромную нишу: Земгале — 9%, Курземе и Видземе — по 7%, Латгалия — 5%.

Обращают на себя весьма незначительные цифры трудящихся бывших заключенных или лиц, находящихся в местах лишения свободы, которым разрешено трудиться — 115. Это при том, что в 2025 году в Латвии имелось свыше 3,3 тыс осужденных. Ну а количество людей с особыми надобностями, работников соцпредприятий, просто ничтожно — 329 из 213 тыс латвийцев, имеющих ту или иную группу инвалидности. Впрочем, значительная часть инвалидов и без того трудится на самых обычных предприятиях.

Где тут на бизнесмена учат

В последнее время тренд оказался подхвачен системой высшего образования Латвии. По программе «Экономика оборота и социальное предпринимательство» учат в Высшей школе экономики и культуры; Латвийская христианская академия предлагает освоить «Управление социальной предпринимательской деятельностью». Латвийский университет, Рижский университет Страдиня, Латвийский университет бионаук и технологий и Лиепайский университет дают знания по бакалавриату «Социальная предпринимательская деятельность».

На практике, хозяйственная деятельность идет ни шатко ни валко — по данным 2023 года, 39% бизнесменов-общественников представили в отчетах 0 евро. С другой стороны, среди полученных предпринимателями социального плана денег, 23,7% занимает собственная хозяйственная деятельность — что опережает дотации и субсидии (20,8%) и членские взносы (8,6%).

Последнее, конечно, уникальное явление — люди несут свои деньги, чтобы поработать. Что еще раз подчеркивает: среди наших земляков имеются необычные товарищи. Если же подсчитать число тружеников — то в среднем, на 1 общество приходится 6-8 членов.

«Кооперативная модель» и «демократическое управление» относятся также к ссудно-сберегательным обществам, где каждый участник обладает при решениях 1 голосом, невзирая на объем вклада. Осуществляется «взаимная помощь — займы выдаются только членам, к тому же на благоприятных условиях». Подобные институты действуют в соответствии с Законом о кредитно-сберегательных обществах, контролируются Банком Латвии.

«Ссудно-сберегательные общества есть хорошая альтернатива традиционным банкам», – указано в документе Министерства благосостояния. Здесь можно было бы, конечно, поспорить — у нас все же не скандинавская модель, где такие товарищества занимают крупную часть финансового рынка начиная с XIX столетия. Однако, овладев навыками финтека, и в кооперативном финансовом деле Латвии могут составить конкуренцию тем же самым хищническим компаниям «быстрых кредитов».

НАЙТИ ПАРТНЕРА

В 2024 году создан Регистр оказывающих социальные услуги, к коему ныне относится 743 уникальных юридических лица. Выбрав таких партнеров, предприятия прочих хозяйственных форм получат налоговые льготы за работу с субъектами «общественного блага».