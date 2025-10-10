За восемь месяцев 2025 года Латвия экспортировала в Россию и Белоруссию товары общей стоимостью 731,945 млн евро.

В том числе в Россию экспорт составил 646,525 млн евро, а в Белоруссию было вывезено товаров на 85,42 млн евро.

Таким темпами за года латвийский экспорт в государства-агрессоры в этом году превысит 1 млрд евро.

Латвия также активно закупается на Востоке – за первые восемь месяцев этого года общая стоимость товаров составила 139,523 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе из России в Латвию за восемь месяцев было ввезено товаров на сумму 85,803 млн евро, а из Белоруссии импорт составил 53,719 млн евро.

Согласно данным, за восемь месяцев 2025 года импорт из России и Белоруссии составлял 0,9% от общего объёма импорта Латвии, тогда как экспорт в эти страны — 5,7% от общего объёма латвийского экспорта.

Среди товаров, которые Латвия экспортирует в Россию, выделяются следующие группы (по данным UN COMTRADE / TradingEconomics за 2024 год): безалкогольные и алкогольные напитки, одежда, фармацевтические препараты, обувь, изделия из кожи, косметика и парфюмерия, а также машины и аппаратура.

А вот товары, которые Латвия активно импортирует из России: минеральные топлива, нефть и продукты перегонки, продукты пищевой промышленности, корма для животных, масла растительного и животного происхождения, зерновые культуры и другое.