Решение Административного окружного суда, которым удовлетворён иск ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT) против Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) в споре о смягчении условий использования радиочастотного спектра для АО "Telekom Baltija", является важным прецедентом в практике регулирования отрасли, заявил агентству LETA руководитель отдела общественных отношений LMT Валдис Ялинскис.

Он также отметил, что это решение подтверждает необходимость обеспечить открытую и справедливую процедуру распределения радиочастот.

По словам Ялинскиса, этот вопрос не только технический — он существенно затрагивает интересы участников рынка и конкурентную среду, что в долгосрочной перспективе влияет как на бизнес, так и на конечных пользователей.

Несмотря на возражения КРОУ, суд признал, что решения о распределении и продлении прав на использование ограниченного государственного ресурса подлежат судебному контролю. По словам Ялинскиса, продлевая срок использования радиочастот компании, которая не использовала их более пяти лет, КРОУ нарушила принцип равенства, а также не провела всестороннюю оценку рыночной ситуации, мнений заинтересованных сторон и положений Закона об электронных коммуникациях.

Ранее сообщалось, что Административный окружной суд постановил удовлетворить заявление LMT, что означает отмену решения КРОУ от 5 декабря 2024 года "Об особых условиях использования ограниченного радиочастотного диапазона для "Telekom Baltija"" с момента его принятия, а также отмену решения комиссии от 12 декабря 2024 года, которым был утверждён отчёт о возможности продления срока использования радиочастотных диапазонов, с момента его принятия.

Также суд постановил, что КРОУ в течение двух месяцев должна принять новое решение о дальнейшем использовании прав в диапазоне 450 мегагерц (МГц).

Решение Административного окружного суда может быть обжаловано в Административном отделе Верховного суда в течение одного месяца со дня его составления.

Директор департамента электронных коммуникаций и почты КРОУ Ивар Тауниньш ранее пояснял агентству LETA, что 5 декабря 2024 года совет комиссии принял решение об особых условиях использования радиочастотного диапазона для "Telekom Baltija", установив новые специфические условия для диапазона 450 МГц и одновременно отменив ранее действующие.

А 12 декабря 2024 года совет КРОУ рассмотрел и утвердил отчёт о возможности продления срока использования радиочастотных диапазонов, в том числе в диапазонах 453-457,5 МГц и 463-467,5 МГц. По этому отчёту КРОУ провела публичные консультации с целью изучить мнение заинтересованных сторон относительно продления прав на использование этих диапазонов компанией "Telekom Baltija", срок действия которых истекает 22 декабря 2026 года.

Тауриньш пояснил, что до 2019 года "Telekom Baltija" использовала диапазон 450 МГц для систем множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), но после этого фактическое предоставление электронных коммуникационных услуг в этом диапазоне было прекращено. Компания объяснила это переходом от устаревшей технологии к новой, что может быть длительным процессом и требует значительных финансовых вложений.

LMT подчеркнула, что решение КРОУ предусматривало значительное смягчение условий использования радиочастотного спектра 450 МГц для "Telekom Baltija", а также продление прав на использование отдельных диапазонов ещё на десять лет, несмотря на то, что компания в течение пяти лет не соблюдала условия использования предоставленных ей частот. Поэтому предприятие потребовало в суде отменить эти решения.

По объяснению LMT, основной целью иска было недопущение ситуации, при которой в результате решения СПРК нарушается конкуренция и не обеспечивается равенство прав и обязанностей для всех участников рынка в использовании важного государственного ресурса — радиочастот.

Комментируя решение Административного окружного суда, исполнительный директор КРОУ Янис Микелсонс заявил агентству LETA, что дальнейшие действия КРОУ будут определены после полного ознакомления с решением суда.

Он отметил, что КРОУ получила решение Административного окружного суда 8 октября 2025 года во второй половине дня, и с ним ещё предстоит полностью ознакомиться юристам КРОУ.

Концерн LMT в прошлом году работал с оборотом 308,608 миллиона евро, что на 0,5% меньше, чем в 2023 году, но прибыль предприятия выросла на 6,1% и составила 34,038 миллиона евро.

49% капитала компании принадлежит шведской "Telia Company" и её дочерней компании "Sonera Holding", по 23% акций принадлежат ООО "Tet" и ГП "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC), а 5% — ООО "Управляющий государственных активов "Possessor"".

Также сообщалось, что "Telia" подписала меморандум о взаимопонимании с Латвией, "Latvenergo" и LVRTC о продаже всех принадлежащих ей акций в "Tet" и LMT. Стороны планируют подписать окончательное соглашение до конца 2025 года, а завершение сделки ожидается в первой половине 2026 года.