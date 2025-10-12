Baltijas balss logotype
Авиакомпании вводят плату за откидывание кресел в новых Boeing 737 0 392

Бизнес
Дата публикации: 12.10.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Авиакомпании вводят плату за откидывание кресел в новых Boeing 737

Канадский авиаперевозчик WestJet представил новые интерьеры салонов на части самолетов Boeing 737, где теперь будет действовать три класса обслуживания - Premium, Extended Comfort и Economy.

Главное изменение - возможность откидывать спинку кресла станет платной опцией, доступной только пассажирам Premium-класса, сообщает Fox.

Новый дизайн салонов

Компания объявила о нововведении 23 сентября, отметив, что первый модернизированный самолет выйдет на линии уже к концу месяца, а к началу следующего года WestJet обновит 42 самолета моделей Boeing 737-8 MAX и 737-800.

«Обновленный салон обеспечит современную атмосферу с улучшенным дизайном, регулируемыми подголовниками, более мягкими сиденьями и фиксированной спинкой в экономклассе, чтобы сохранить личное пространство пассажиров», - говорится в заявлении WestJet.

Три класса обслуживания

WestJet вводит три категории мест:

Premium - 12 кресел с возможностью откидывания спинки и увеличенным пространством;

Extended Comfort - сиденья с дополнительным комфортом, но ограниченным углом наклона;

Economy - фиксированные сиденья без возможности наклона.

По словам представителей авиакомпании, около половины пассажиров предпочитают фиксированные кресла, чтобы избежать ситуаций, когда спинка впередистоящего кресла мешает во время полета

«Для тех, кто предпочитает откидывающиеся кресла, напоминаем: они доступны только в зонах Extended Comfort и Premium», - уточнили в WestJet.

На сайте авиакомпании уже размещена информация о новой конфигурации салонов, где указано, что ряды 20–31 в хвостовой части самолета предлагают наименьшее пространство для ног.

WestJet подчеркивает, что изменения направлены на повышение эффективности использования пространства и сохранение низких цен на авиабилеты.

Оставить комментарий

Видео