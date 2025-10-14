Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еврокомиссия оштрафовала Gucci, Chloe и Loewe на 157 миллионов евро 0 182

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Еврокомиссия оштрафовала Gucci, Chloe и Loewe на 157 миллионов евро
ФОТО: Unsplash

Европейская комиссия (ЕК) во вторник оштрафовала люксовые модные бренды Gucci, Chloe и Loewe на общую сумму более 157 миллионов евро за нарушение правил конкуренции, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В апреле 2023 года ЕК провела проверки в этих компаниях, а в июле прошлого года начала официальное расследование.

Комиссия сообщила, что приняла решение о наложении штрафов, поскольку эти три бренда ограничивали возможности независимых розничных продавцов, с которыми они сотрудничали, самостоятельно устанавливать розничные цены.

ЕК поясняет, что такая антиконкурентная практика ведёт к повышению цен и снижению выбора для потребителей.

Итальянский бренд Gucci оштрафован на 119,7 миллиона евро за нарушения в период с апреля 2015 года по апрель 2023 года. Французский Chloe должен выплатить штраф в размере 19,7 миллиона евро за нарушения, совершённые с декабря 2019 года по апрель 2023 года. Испанский Loewe оштрафован на 18 миллионов евро за аналогичные действия в период с декабря 2015 года по апрель 2023 года.

ЕК отмечает, что компании вмешивались в коммерческую стратегию розничных продавцов, в том числе заставляли их соблюдать максимальные размеры скидок и определённые периоды распродаж.

В некоторых случаях эти бренды временно запрещали предлагать покупателям какие-либо скидки. Все три компании действовали независимо друг от друга.

Все бренды признали совершённые нарушения и сотрудничали с ЕК в ходе расследования.

Читайте нас также:
#мода #бизнес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Изображение к статье: На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Китайский турист предпочитает тихую провинцию
Изображение к статье: Железнодорожный транспорт пользуется огромным спросом. Иконка видео
Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Изображение к статье: Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Изображение к статье: Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Изображение к статье: У мороженого «Pols» будет новый владелец
У мороженого «Pols» будет новый владелец 1 337
Изображение к статье: Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство
Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство 195
Изображение к статье: Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу
Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу 335
Изображение к статье: Не прошли фейс-контроль. Иконка видео
В России начался обвал продаж одежды и обуви и банкротство местных брендов 300

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 79
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 45
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 66
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 62
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 89
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 79
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео