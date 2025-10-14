Европейская комиссия (ЕК) во вторник оштрафовала люксовые модные бренды Gucci, Chloe и Loewe на общую сумму более 157 миллионов евро за нарушение правил конкуренции, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В апреле 2023 года ЕК провела проверки в этих компаниях, а в июле прошлого года начала официальное расследование.

Комиссия сообщила, что приняла решение о наложении штрафов, поскольку эти три бренда ограничивали возможности независимых розничных продавцов, с которыми они сотрудничали, самостоятельно устанавливать розничные цены.

ЕК поясняет, что такая антиконкурентная практика ведёт к повышению цен и снижению выбора для потребителей.

Итальянский бренд Gucci оштрафован на 119,7 миллиона евро за нарушения в период с апреля 2015 года по апрель 2023 года. Французский Chloe должен выплатить штраф в размере 19,7 миллиона евро за нарушения, совершённые с декабря 2019 года по апрель 2023 года. Испанский Loewe оштрафован на 18 миллионов евро за аналогичные действия в период с декабря 2015 года по апрель 2023 года.

ЕК отмечает, что компании вмешивались в коммерческую стратегию розничных продавцов, в том числе заставляли их соблюдать максимальные размеры скидок и определённые периоды распродаж.

В некоторых случаях эти бренды временно запрещали предлагать покупателям какие-либо скидки. Все три компании действовали независимо друг от друга.

Все бренды признали совершённые нарушения и сотрудничали с ЕК в ходе расследования.