Слабый спрос на автомобили и экспансия китайских брендов на европейский рынок могут привести к закрытию восьми заводов в Европе. Об этом пишет Bloomberg.

"В ближайшие годы европейские автопроизводители потеряют от одного до двух миллионов автомобилей из-за китайских брендов. В этом году доля китайских автопроизводителей в Европе достигнет около 5%", – заявил руководитель AlixPartners в Германии Фабиан Пионтек.

Автомобильные заводы обычно прибыльные, если они рассчитаны на выпуск не менее 250 000 автомобилей в год, утверждают эксперты. Если китайские производители будут продавать в Европе около 2 млн автомобилей в год к 2030 году, в регионе будет на восемь заводов больше, чем нужно.

Автомобильные заводы в ЕС уже сейчас в среднем работают лишь на 55% мощности, свидетельствуют данные консалтинговой компании AlixPartners.

В самом худшем положении находится Stellantis NV: европейские предприятия производителя Alfa Romeo загружены примерно на 45%. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, поставки в Европу в прошлом году выросли всего на 0,9%, достигнув около 13 млн автомобилей.

Китайские бренды, такие как BYD и MG (SAIC Motor Corp.), могут занять 10% рынка к 2030 году, что усилит давление и заставит сокращать мощности.

По оценкам AlixPartners, закрытие крупного завода с численностью персонала около 10 000 человек будет стоить примерно 1,5 млрд евро, а весь процесс займет от одного до трех лет.