Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Приехали… В Европе насчитали восемь «лишних» автозаводов 0 567

Бизнес
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Приехали… В Европе насчитали восемь «лишних» автозаводов

Слабый спрос на автомобили и экспансия китайских брендов на европейский рынок могут привести к закрытию восьми заводов в Европе. Об этом пишет Bloomberg.

"В ближайшие годы европейские автопроизводители потеряют от одного до двух миллионов автомобилей из-за китайских брендов. В этом году доля китайских автопроизводителей в Европе достигнет около 5%", – заявил руководитель AlixPartners в Германии Фабиан Пионтек.

Автомобильные заводы обычно прибыльные, если они рассчитаны на выпуск не менее 250 000 автомобилей в год, утверждают эксперты. Если китайские производители будут продавать в Европе около 2 млн автомобилей в год к 2030 году, в регионе будет на восемь заводов больше, чем нужно.

Автомобильные заводы в ЕС уже сейчас в среднем работают лишь на 55% мощности, свидетельствуют данные консалтинговой компании AlixPartners.

В самом худшем положении находится Stellantis NV: европейские предприятия производителя Alfa Romeo загружены примерно на 45%. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, поставки в Европу в прошлом году выросли всего на 0,9%, достигнув около 13 млн автомобилей.

Китайские бренды, такие как BYD и MG (SAIC Motor Corp.), могут занять 10% рынка к 2030 году, что усилит давление и заставит сокращать мощности.

По оценкам AlixPartners, закрытие крупного завода с численностью персонала около 10 000 человек будет стоить примерно 1,5 млрд евро, а весь процесс займет от одного до трех лет.

Читайте нас также:
#автопром
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Изображение к статье: На 6,6% выросло количество ночей, проведенных туристами в латвийских гостиницах
Китайский турист предпочитает тихую провинцию
Изображение к статье: Железнодорожный транспорт пользуется огромным спросом. Иконка видео
Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Изображение к статье: Латвийские леса стоят в четыре раза дешевле, чем шведский Swedbank
Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Изображение к статье: Одинаковая работа — разные зарплаты: гендерный разрыв в Латвии не уменьшается
Изображение к статье: У мороженого «Pols» будет новый владелец
У мороженого «Pols» будет новый владелец 1 337
Изображение к статье: Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство
Железная дорога пытается сохранить свое хозяйство 195
Изображение к статье: Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу
Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу 335
Изображение к статье: Не прошли фейс-контроль. Иконка видео
В России начался обвал продаж одежды и обуви и банкротство местных брендов 300

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 79
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 47
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 69
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 62
Изображение к статье: Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый
Люблю!
Как «болят» психологические травмы: неприятная правда, которую должен знать каждый 92
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 0
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 79
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео