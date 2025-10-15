Baltijas balss logotype
Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу

Бизнес
Дата публикации: 15.10.2025
LETA
Изображение к статье: Спектакль в стиле Ryanair: как авиакомпания превращает отмену рейсов в политическое шоу
ФОТО: LETA

На прошлой неделе авиакомпания "Ryanair" объявила о значительном сокращении количества маршрутов из Риги в зимний сезон: будут отменены рейсы в Орхус (Дания), Эдинбург (Великобритания), Гданьск (Польша), Гётеборг (Швеция), Бове (Франция) и Мемминген (Германия). Кроме того, ранее отменённые полеты в Берлин (Германия) не будут возобновлены, пишет Latvijas Avīze.

Несмотря на отмену нескольких рейсов, на самолетах "Ryanair" по-прежнему можно будет летать из Риги в Барселону, Малагу, Краков, Осло, Стокгольм, Гётеборг, Лондон, Лидс, Манчестер, Дублин, Вену, Прагу, Рим, Бергамо и ряд других направлений.

Это не является чем-то необычным в авиационном бизнесе, особенно когда речь идёт о так называемых лоукостерах, которые тщательно оценивают целесообразность полётов по тому или иному маршруту. В других случаях путешественники чаще узнают об этом, изучая расписание рейсов самостоятельно, но особенность "Ryanair" в том, что компания активно использует эти решения для пиара и даже политического давления. Это вполне соответствует философии этой авиакомпании и её колоритного генерального директора Майкла О’Лири - извлекать выгоду из всего, где только можно.

"Ryanair" не просто объявила об отмене рейсов, а провела специальные пресс-конференции в Риге, Таллине и Вильнюсе, на которых присутствовал коммерческий директор компании Джейсон Макгиннесс. Посыл был очень схожим, практически слово в слово, и его основная идея заключалась в снижении аэропортовых сборов. Но поскольку сами аэропорты добровольно этого делать не будут, пришлось бы вмешаться правительствам.

"Этой зимой наше расписание сократится на 20%, и мы отменим семь маршрутов. Причина - рост расходов в Рижском аэропорту, они растут быстрее, чем в любом другом европейском аэропорту, где сейчас снижается большинство сборов", - сказал Макгиннесс.

Стоит отметить, что затем он сделал несколько обнадеживающих замечаний в адрес Рижского аэропорта, заявив, что тот находится в более выгодном положении по сравнению с остальными странами Балтии, и пообещал "пряник" - новые инвестиции, больше самолётов и новые направления. Всё, что требовалось, - это сговорчивость со стороны Латвии.

"Ryanair" вёл себя наиболее вызывающе в Эстонии, о чём свидетельствует фотография, опубликованная в социальных сетях. На ней представители авиакомпании держат плакат с надписью: "Высокие аэропортовые сборы = нет роста, нет рабочих мест, нет туризма".

"Ryanair" публично объявила о сокращении количества рейсов из Таллина на 40% - пять прежних рейсов (в Бергамо, Тревизо и аэропорт Рим-Чампино в Италии, а также в Вену в Австрии и Пафос на Кипре) будут отменены в начале года. По словам представителя "Ryanair", Таллиннский аэропорт повысил сборы на 70%.

"Хотим ли мы уйти из Таллина? Нет. Но если аэропортовые сборы продолжат расти, то, вероятно, да", - цитирует Макгиннесса эстонская общественная вещательная компания ERR.

#ryanair
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео