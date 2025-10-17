В Китае электромобиль Xiaomi SU7 загорелся после аварии, прохожие не смогли спасти 31-летнего водителя — он скончался на месте происшествия, сообщает Bloomberg. Как отреагировали акции компании?

Бумаги Xiaomi в первый же день после инцидента упали на 8,7%, что стало максимальным падением с апреля. Аналитики считают, что давление на акции компании может снизиться после заявления полиции о том, что водитель электромобиля сел за руль в нетрезвом виде.

Катастрофа произошла спустя несколько месяцев после смертельной аварии с участием Xiaomi SU7 на китайской скоростной автомагистрали, которая привела к падению акций компании и вызвала вопросы по поводу интеллектуальных систем вождения, используемых в новых автомобилях.

Инцидент может повлечь за собой возобновление пристального внимания к электронным дверным ручкам автомобилей. Китайский регулятор рассматривает возможность запрета полностью скрытых конструкций.

Xiaomi SU7 — полноразмерный электромобиль, выпускаемый китайской компанией Xiaomi по лицензии BAIC Motor с декабря 2023 года. Поставки начались в феврале 2024 года. По словам производителей «SU» означает «Speed Ultra», а цифра 7 указывает на рыночный сегмент автомобиля. Модель доступна в комплектациях Pro и Max.

В апреле 2025 года в Китае произошло первое смертельное ДТП, в результате погибло 3 человека. Компания опубликовала подробный отчёт о произошедшем, из этих данных следует что автопилот за несколько секунд предупредил водителей о препятствии.