Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай увеличил экспорт в Евросоюз на 14,2% 0 729

Бизнес
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто бы мог представить, что Европа будет массово закупать китайские авто.

Кто бы мог представить, что Европа будет массово закупать китайские авто.

Прямые поставки в США теперь составляют лишь около 10% от вывозимого из Китая.

Китайский экспорт растет самыми быстрыми темпами за 6 месяцев, несмотря на американские тарифы, пишет The Wall Street Journal.

В сентябре объем экспорта из Китая вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе рост составлял 4,4%. Поставки в США в годовом выражении упали на 27%, продолжая начавшийся в апреле тренд на снижение.

Экспорт в ЕC, второму по величине торговому партнеру Китая, вырос на 14,2%, что является самым быстрым темпом более чем за три года. Поставки в страны АСЕАН увеличились на 15,6%.

Экономисты ожидают, что эффект американских тарифов на китайскую экономику будет ограниченным, поскольку прямые поставки в США теперь составляют лишь около 10% от общего объема экспорта Китая.

Тем временем, ЕС рассматривает возможность принуждения китайских компаний к передаче технологий, если те хотят работать на территории Евросоюза — об этом сообщает информационное агентство Bloomberg

По его сведениям, данные требования будут распространяться на компании, которые хотят зайти на ключевые европейские технологические рынки, в том числе в сфере производства аккумуляторов и автомобилей.

Читайте нас также:
#экспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Экспорт деревянной мебели за восемь месяцев вырос на 5,3%
Изображение к статье: Экспорт деревянной мебели за восемь месяцев вырос на 5,3%
Lada вся в брендах: что нового обещает российский автопром
Изображение к статье: Скоро все узнают, сколько в новой машине китайского. Иконка видео
Французам придется отказаться от ночной зарядки электрокаров
Изображение к статье: Солнечные батареи могут давать энергию только в светлое время суток. Иконка видео
Индонезия обладает крупнейшим числом судов в мире
Изображение к статье: Паром в порту Сурабая готовится к отплытию. Иконка видео
Изображение к статье: Неожиданный эффект: популярность препаратов для похудания бьет по ресторанному бизнесу
Неожиданный эффект: популярность препаратов для похудания бьет по ресторанному бизнесу 606
Изображение к статье: Государственная железная дорога стала объектом интересных игр. Фото автора. Эксклюзив!
LDz потратит миллионы на освобождение от советско-российской аппаратуры 4 6209
Изображение к статье: Сербы взяли в аренду самолеты airBaltic вместе с летчиками и стюардессами
Сербы взяли в аренду самолеты airBaltic вместе с летчиками и стюардессами 390
Изображение к статье: Провансальский мед высоко ценится на рынке. Иконка видео
Медовая Франция: пчеловоды обеспечили стране сладкую жизнь 132

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 44
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 72
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 114
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 303
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 241
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 44
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 72

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео