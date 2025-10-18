Кто бы мог представить, что Европа будет массово закупать китайские авто.
Прямые поставки в США теперь составляют лишь около 10% от вывозимого из Китая.
Китайский экспорт растет самыми быстрыми темпами за 6 месяцев, несмотря на американские тарифы, пишет The Wall Street Journal.
В сентябре объем экспорта из Китая вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе рост составлял 4,4%. Поставки в США в годовом выражении упали на 27%, продолжая начавшийся в апреле тренд на снижение.
Экспорт в ЕC, второму по величине торговому партнеру Китая, вырос на 14,2%, что является самым быстрым темпом более чем за три года. Поставки в страны АСЕАН увеличились на 15,6%.
Экономисты ожидают, что эффект американских тарифов на китайскую экономику будет ограниченным, поскольку прямые поставки в США теперь составляют лишь около 10% от общего объема экспорта Китая.
Тем временем, ЕС рассматривает возможность принуждения китайских компаний к передаче технологий, если те хотят работать на территории Евросоюза — об этом сообщает информационное агентство Bloomberg
По его сведениям, данные требования будут распространяться на компании, которые хотят зайти на ключевые европейские технологические рынки, в том числе в сфере производства аккумуляторов и автомобилей.
