Ссылаясь на опрос, проведенный банком в начале этого года, аналитики, включая Денниса Гейгера, отметили, что потребители с большей вероятностью сократят свое ежедневное потребление калорий при приеме так называемых агонистов GLP-1 – класса препаратов, направленных на снижение веса путем подавления аппетита и создания чувства насыщения быстрее во время еды.

"Мы считаем, что растущее использование препаратов GLP-1 может представлять собой препятствие для продаж многих ресторанных брендов, включая те, которые считаются менее здоровыми или имеют более высокую долю продаж, в то время как влияние на пищевое поведение потребителей может заставить рестораны изменить меню в соответствии со спросом на здоровую пищу", - написали аналитики.

Согласно опросу 500 респондентов уже 40% из них изменили свои пищевые привычки при приеме препаратов GLP-1.

В то же время почти половина снизила потребление калорий, причем примерно 40% из этих респондентов сократили 251-500 калорий, а около 25% исключили 501-800 калорий.

Более 50% также ели меньшие порции, а некоторые даже полностью пропускали приемы пищи, сообщает UBS. Из этих приемов пищи 30% сказали, что пропускают завтрак, 20% - обед и 10% - ужин, добавили они.

Что важно для ресторанной индустрии, более двух третей заявили, что едят меньше фастфуда, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о "заметном препятствии" для заведений быстрого питания, если использование GLP-1 продолжит расти.

Помимо фастфуда, такие категории, как мороженое и шоколад, также показали более значительное снижение потребления, что, возможно, указывает на "давление на ассортимент десертов", добавили аналитики.

Хотя изначально GLP-1 были созданы для лечения диабета, коммерческие версии этих препаратов — такие как Wegovy, Mounjaro и Zepbound — стали чрезвычайно популярными в качестве средства от ожирения и тесно связаны с успехом фармацевтических гигантов, которые их разрабатывают, а именно Novo Nordisk из Дании и американского конкурента Eli Lilly.

Помимо снижения веса, эти препараты также показали перспективы в решении ряда других заболеваний, от апноэ сна и артрита до сердечных и почечных заболеваний.