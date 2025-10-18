Baltijas balss logotype
Сербы взяли в аренду самолеты airBaltic вместе с летчиками и стюардессами

Бизнес
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сербы взяли в аренду самолеты airBaltic вместе с летчиками и стюардессами

Латвийская авиакомпания Латвии airBaltic сдаст в аренду самолёты с экипажем национальному авиаперевозчику Сербии Air Serbia, согласно договору, подписанному между двумя авиакомпаниями.

Согласно информации, предоставленной Air Serbia, начиная с 1 ноября этого года, авиакомпания airBaltic будет выполнять рейсы от имени Air Serbia, используя канадские самолёты Airbus A220-300, рассчитанные на 148 пассажиров.

В предстоящем зимнем сезоне Air Serbia будет использовать два самолёта airBaltic, а в летнем сезоне следующего года количество арендованных самолётов увеличится до четырёх, уточнили в Air Serbia. Срок действия договора — два года.

В 2024 году концерн airBaltic зафиксировал аудированные убытки в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.

В конце августа 2024 года немецкая национальная авиакомпания Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время государству Латвия принадлежит 88,37% акций, "Lufthansa" — 10%, некоему финансовому инвестору — 1,62%, а 0,01% — другим владельцам.

Правительство Латвии 30 августа 2024 года договорилось, что продать авиакомпанию, однако продажа все время откладывается.

Читайте нас также:
#airbaltic
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

