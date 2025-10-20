Baltijas balss logotype
Шведы продадут 1350 квадратных километров территории Латвии: за сколько? 5 6953

Бизнес
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шведы продадут 1350 квадратных километров территории Латвии: за сколько?
ФОТО: LETA

Ассоциация владельцев лесов Швеции “Sodra” продаст принадлежащие ей земли в странах Балтии общей площадью 1530 кв. км компании Ingka Investments, связанной с сетью мебельных магазинов IKEA.

Стоимость сделки оценена в 720 миллионов евро, сообщила компания Ingka Investments. Таким образом, получается, что 1 кв. км территории оценен в 470 тыс евро, а 1 кв. метр – в 47 центов.

В том числе в Латвии будет продано 1350 кв. км, а в Эстонии — 180 кв.км. Примерно 89% этих земель составляют лесные массивы. Для завершения сделки еще необходимо получить одобрение соответствующих надзорных органов Латвии и Эстонии.

Компания Ingka Investments обещает установить долгосрочное сотрудничество с предприятиями деревообработки и производителями древесных плит в странах Балтии, способствуя переработке древесины на месте, созданию квалифицированных рабочих мест и укреплению местной компетенции, утверждают в компании. Что будет на самом деле, покажет время.

Отметим, что большая часть лесных площадей, выставленных “Sodra” на продажу, была приобретена в 2018 году за 324 миллиона евро. До настоящего времени компании “Ingka Investments” принадлежало 1100 квадртаных километров земли в Латвии.

Ingka Investments является инвестиционным подразделением Ingka Group, крупнейшего оператора магазинов “IKEA”, которая в общей сложности управляет более 3315 кв. км лесных земель.

Ingka Group работает в 31 стране и обеспечивает около 90% общего оборота розничных продаж “IKEA”. Группа принадлежит благотворительному фонду.

Упустили шанс: Силиня слишком долго думала

Ранее вице-президент в Латвийской федерации лесной промышленности сообщали, компания Sodra предлагала правительству ЛР приобрести выставленные на продажу леса.

Министр земледелия Армандс Краузе тогда ратовал за то, что Латвия должна воспользоваться этой возможностью и выкупить предлагаемые леса, отметив, что это вопрос национальных интересов, включая вопросы государственной и экономической безопасности. Он также предложил искать финансовые инструменты, с помощью которых Латвия могла бы приобрести эти земли, например, инвестировать через пенсионные фонды.

Однако в мае этого года министр сообщил, что Латвия больше не может подать предложение компании Sodra о выкупе принадлежащих ей лесов в Латвии, поскольку в ходе переговоров шведская компания отказалась продлить срок подачи предложений.

Для того чтобы государство или государственное предприятие могли их приобрести, необходимо было решение правительства Силини. Министры Силини не успели определиться в отведенные сроки. В результате Латвия утратила возможность подать предложение на покупку лесов.

#недвижимость #леса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го октября

    Деревянная мебель в Икее теперь подешевеет? Ага, а латвийские леса останутся только в песнях, дайнах и легендах.

    31
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    20-го октября

    "шведская компания отказалась продлить срок подачи предложений." Об чём то шведы подозревают, распродавая, да побыстрее.🤔

    56
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    Неплохой бизнес для Шведского королевства, 8 лет назад купили за 324 лимона - теперь продают за 720 лимонов! Интересно, а в этих купленных лесах, они за эти 8 лет посадили хоть одно дерево?

    118
    2
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    Не считайте деньги в чужих карманах.

    3
    26
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    21-го октября

    Сашко, ти що робиш у Латвії? Ти чому свою неньку не захищаєш? І як довго ще на шиї у латиських пенсіонерів сидітимеш?

    12
    2
Видео