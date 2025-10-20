Ассоциация владельцев лесов Швеции “Sodra” продаст принадлежащие ей земли в странах Балтии общей площадью 1530 кв. км компании Ingka Investments, связанной с сетью мебельных магазинов IKEA.

Стоимость сделки оценена в 720 миллионов евро, сообщила компания Ingka Investments. Таким образом, получается, что 1 кв. км территории оценен в 470 тыс евро, а 1 кв. метр – в 47 центов.

В том числе в Латвии будет продано 1350 кв. км, а в Эстонии — 180 кв.км. Примерно 89% этих земель составляют лесные массивы. Для завершения сделки еще необходимо получить одобрение соответствующих надзорных органов Латвии и Эстонии.

Компания Ingka Investments обещает установить долгосрочное сотрудничество с предприятиями деревообработки и производителями древесных плит в странах Балтии, способствуя переработке древесины на месте, созданию квалифицированных рабочих мест и укреплению местной компетенции, утверждают в компании. Что будет на самом деле, покажет время.

Отметим, что большая часть лесных площадей, выставленных “Sodra” на продажу, была приобретена в 2018 году за 324 миллиона евро. До настоящего времени компании “Ingka Investments” принадлежало 1100 квадртаных километров земли в Латвии.

Ingka Investments является инвестиционным подразделением Ingka Group, крупнейшего оператора магазинов “IKEA”, которая в общей сложности управляет более 3315 кв. км лесных земель.

Ingka Group работает в 31 стране и обеспечивает около 90% общего оборота розничных продаж “IKEA”. Группа принадлежит благотворительному фонду.

Упустили шанс: Силиня слишком долго думала

Ранее вице-президент в Латвийской федерации лесной промышленности сообщали, компания Sodra предлагала правительству ЛР приобрести выставленные на продажу леса.

Министр земледелия Армандс Краузе тогда ратовал за то, что Латвия должна воспользоваться этой возможностью и выкупить предлагаемые леса, отметив, что это вопрос национальных интересов, включая вопросы государственной и экономической безопасности. Он также предложил искать финансовые инструменты, с помощью которых Латвия могла бы приобрести эти земли, например, инвестировать через пенсионные фонды.

Однако в мае этого года министр сообщил, что Латвия больше не может подать предложение компании Sodra о выкупе принадлежащих ей лесов в Латвии, поскольку в ходе переговоров шведская компания отказалась продлить срок подачи предложений.

Для того чтобы государство или государственное предприятие могли их приобрести, необходимо было решение правительства Силини. Министры Силини не успели определиться в отведенные сроки. В результате Латвия утратила возможность подать предложение на покупку лесов.