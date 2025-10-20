Baltijas balss logotype
В рижском Кенгарагсе появится новое пожарное депо 1 517

Бизнес
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В рижском Кенгарагсе появится новое пожарное депо

Архитектурное бюро SEP разрабатывает строительный проект нового комплекса базы Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) на улице Кенгарага, 3–1, в Риге.

Общая площадь объекта, включающая реконструкцию и новое строительство, составит 6992,46 кв. метров, также предусмотрен навес для легкой служебной техники площадью 265 м кв. метров. В настоящее время на участке расположены двух- и пятиэтажные здания, ранее использовавшиеся для различных целей — учебного колледжа ГПСС, офисов и депо. В рамках проекта их функции будут перепланированы.

В этих зданиях разместятся технические службы, склады и ремонтные мастерские, а на верхних этажах пятиэтажного корпуса — служебная гостиница для сотрудников ГПСС. Это решение позволит объединить в одном месте всю инфраструктуру — от оперативных подразделений до зон отдыха персонала.

Главным элементом проекта станет новое здание, полностью адаптированное под нужды ГПСС. Здесь разместятся ремонтный участок для различного автотранспорта и оперативное депо с быстрым выездом на вызовы. Предусмотрен крупный ремонтный блок, где можно будет проводить полный цикл технического обслуживания — замену шин, сварку, кузовной ремонт и покраску. В здании будут ремонтные ямы, тельферы и даже люк размером 3×6 м для проверки пожарных автолестниц.

Отдельные помещения будут предназначены для обслуживания пожарных катеров и лодок, включая чистку и ремонт оборудования. Таким образом, депо сможет обслуживать весь транспорт VUGD, включая спасательную технику на воде. Архитектура комплекса будет лаконичной и функциональной, с элементами, отражающими идентичность службы. На фасаде, обращённом к улице Кенгарага, предусмотрен декоративный элемент с надписью “112” — номером экстренной службы, символизирующим безопасность и готовность.

Руководитель проекта SEP Ребека Эва Алксне отмечает, что при проектировании важно было найти баланс между функциональностью и эмоциональной выразительностью: «Мы стремились создать здание, которое не только отвечает оперативным потребностям VUGD, но и воплощает чувство защищенности и готовности. Каждый элемент — от многоуровневых решений до восстановления башни — продуман с учётом повседневной работы пожарных».

Существующая историческая башня будет сохранена и восстановлена — она снова станет использоваться для сушки пожарных рукавов, одновременно выполняя роль визуального соединяющего элемента между частями комплекса. Одним из главных вызовов стало согласование уровней зданий, так как старые корпуса и новостройка находятся на разной высоте. Это решено с помощью пандусов, лестниц и спусковых труб, обеспечивающих непрерывное оперативное движение.

Территория спроектирована с двумя внутренними дворами — парадным с главным входом и гаражами, и служебным с зонами отдыха и спортивным оборудованием для тренировок. Между корпусами запланировано покрытие из резины, которое обеспечивает естественное освещение рабочих помещений. Коммерческий директор SEP Олег Уманский подчеркнул: «Этот проект требует не только технической точности, но и системного мышления. Мы должны были понять логику работы службы до мелочей — от движения техники до комфорта людей. Мы гордимся тем, что участвуем в создании объекта, укрепляющего инфраструктуру национальной безопасности».

Особое внимание уделено сохранению зеленых насаждений. Проведено обследование деревьев, чтобы минимизировать воздействие строительства на окружающую среду.

Запланирована полная модернизация инженерных сетей — теплотрассы, электроснабжения, водопровода и канализации, что обеспечит долговечность и эффективность работы комплекса.

#архитектура #гпсс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • ПВ
    Против Всех
    21-го октября

    А в Мангали и Вецмилгрависе где много нефтебаз и топливохранилищ ни одного пожарного депо нет и не надо пусть сгорит все синим пламенем

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 635
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 53
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 165
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 107
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 105
Изображение к статье: В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 287
