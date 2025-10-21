АО «Pasažieru vilciens» (PV) на аукционах продало только 57 из 114 предлагаемых электропоездных вагонов на сумму почти 612 000 евро (без налога на добавленную стоимость), сообщило руководство компании.

В то же время локомотив TGM-40, начальная цена которого составляла 7120 евро, покупателя не нашёл.

Согласно условиям аукциона, PV предлагало вагоны электропоездов серий ER2 и ER2T — моторные, головные и прицепные (всего 114 единиц), а также локомотив TGM-40.

Электропоезда серий ER2 и ER2T были произведены на Рижском вагоностроительном заводе и предназначались для пригородных и региональных пассажирских перевозок.

Вагоны серии ER2 выпускались с 1962 по 1984 год, а ER2T — с 1986 по 1998 год как усовершенствованная модификация ER2.

Локомотив TGM-40, в свою очередь, был произведён в 1987 году. Это низкомощный маневровый локомотив с дизельным двигателем и гидропередачей.

PV было основано в 2001 году, когда внутренние пассажирские перевозки были отделены от функций “Latvijas dzelzceļš”. Ранее компания на 100% принадлежала “Latvijas dzelzceļš”, но в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.