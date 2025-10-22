Он пояснил, что LGS получает сообщения о нарушениях от экипажей самолётов, но допускает, что их количество может быть даже больше, чем отражено в официальных данных.

«В сутки мы обслуживаем в среднем 800 самолётов, и как минимум треть сообщает о помехах», – указал Тауриньш.

Он отметил, что число навигационных помех резко возросло не только в странах Балтии, но по всему северному региону.

По словам Тауриньша, ещё в середине 1990-х годов начали внедряться решения на базе глобальной системы позиционирования (GPS) и глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), и тогда возник скепсис по поводу традиционного аэронавигационного оборудования, которое обеспечивало безопасные полёты.

Он подчеркнул, что за все эти годы ни одно из таких устройств не было демонтировано – они последовательно модернизировались и обслуживались, поэтому серьёзного влияния на безопасность полётов в латвийском воздушном пространстве нет.

«Существуют традиционные системы, кроме того, по просьбе экипажей диспетчеры осуществляют векторирование – и всё это в совокупности даёт уверенность, что полёты в латвийском воздушном пространстве безопасны», – отметил он.

Тауриньш объяснил, что спутниковая навигация даёт авиационной отрасли дополнительный экономический эффект.

«Самолёты могут лететь по самой прямой траектории, используя основанную на характеристиках навигацию (performance based navigation, PBN), что позволяет экономить топливо и сокращать выбросы, экономить время, а значит, быть более эффективными. Сейчас нас как будто отбросили назад», – добавил он.

Таким образом, по его словам, в случае Латвии влияние проявляется не на безопасность полётов, а на их экономическую эффективность и влияние на окружающую среду.

Одновременно он подчеркнул, что этот вопрос поднят и на международном уровне, так как недавно Ассамблея Международной организации гражданской авиации (ICAO) признала, что источник вмешательства находится в России, и эта страна нарушила Чикагскую конвенцию, поставив под угрозу безопасную работу гражданской авиации. Ассамблея также признала важность повышения устойчивости технических систем в радиочастотной среде и призвала к ряду мер.

Как уже сообщалось, по данным LGS, за девять месяцев этого года GPS-помехи в латвийском воздушном пространстве фиксировались 1060 раз — в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В частности, в сентябре этого года было зафиксировано 91 нарушение GPS, что в 3,6 раза больше, чем в сентябре прошлого года, когда таких случаев было 25.

В прошлом году было зафиксировано 820 GPS-помех, в 2023 году — 342, а в 2022 году — 26.

Ранее представители Агентства гражданской авиации (CAA) сообщили агентству LETA, что CAA рассматривает и анализирует сообщения о помехах сигнала GPS в латвийском воздушном пространстве. Хотя такие случаи влияют на обычные процессы гражданской авиации, они не создают угрозы безопасности полётов воздушных судов как в транзите, так и вылетающих в Латвию и из неё.

CAA подчёркивает, что для обеспечения безопасности полётов используются несколько систем, поэтому GPS-помехи не влияют на безопасность. Каждый случай фиксируется и централизованно анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

LGS — на 100% государственное предприятие, обязанное обеспечивать пользователей воздушного пространства аэронавигационными услугами.

Цель деятельности CAA — реализация государственной политики и управления в области использования воздушного пространства Латвии и гражданской авиации, включая надзор за безопасностью полётов и авиационной безопасностью, а также контроль за соответствием загрязнения воздуха от воздушных судов экологическим требованиям.