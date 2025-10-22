Baltijas balss logotype
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 0 54

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
ФОТО: Unsplash

В среду будут названы лучшие рестораны Латвии, вошедшие в гид "Michelin" 2026 года, а также те, которые получат звезды "Michelin", пишет Diena.

В настоящее время Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛИИР) работает над оценкой данных о влиянии гида "Michelin" на индустрию общественного питания и туризм. После этого будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве. Ранее представитель ЛАИР Инесе Ширава заявила, что ЛАИР определённо хочет продолжить сотрудничество с "Michelin".

В этом году "Michelin" впервые в странах Балтии, включая Латвию, расширил своё признание на гостиничный сектор, включив в путеводитель ряд отелей. Проект "Мишленовские ключи" относительно новый. Он был запущен в качестве пилотного проекта в 2024 году в 15 странах, а первые итоги были подведены в этом году.

Поэтому пока рано объективно оценивать его реальное влияние, но ЛАИР ожидает, что первые сопоставимые данные появятся в 2026 году. Однако можно прогнозировать, что новый гид сможет привлечь клиентов из более высоких сегментов с большей платежеспособностью, подобно тому, как это происходит с ресторанами. Кроме того, взаимодействие двух гидов - ресторанного и гостиничного - может стать дополнительным преимуществом для туристических направлений.

В настоящее время за гостиничный гид "Michelin" платить не надо. Возможно, в будущем "Michelin" введет определенную модель софинансирования или сотрудничества и для гостиничного гида, но пока проект реализуется без прямых государственных инвестиций.

В 2023 году ЛАИР заключило соглашение с "Manufacture Française des Pneumatiques Michelin" об участии в международном гастрономическом гиде "Michelin". Сумма соглашения составляет 1,27 миллиона евро, а срок действия - до 31 октября этого года. Кроме того, годом ранее учреждение заключило ещё один договор об анализе гастрономического потенциала Латвии (на 150 тысяч евро), в рамках которого "Michelin" изучил более 30 ресторанов Латвии.

#мишлен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
