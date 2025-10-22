Правительство Великобритании в среду, 22 октября, выдало специальную лицензию, которая позволяет британским компаниям и банкам вести обычный бизнес с немецкими дочерними предприятиями подсанкционной компании "Роснефть".

Речь идет о компаниях Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые сейчас находятся под контролем Германии как минимум до марта 2026 года, сообщает Reuters.

Интересно, что на прошлой неделе Британия ввела новый пакет санкций против Роснефти и Лукойла, обвинив эти компании в финансировании войны России против Украины.

Исключение для двух подразделений российской нефтяной компании Лондон объясняет тем, что они фактически не контролируются Москвой – Берлин взял их под государственное управление еще в сентябре 2022 год.

Так называемое "доверительное управление" (trusteeship) позволяет немецкому правительству управлять долями Роснефти в ключевых нефтеперерабатывающих заводах страны – PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

Использование российской собственности необходимо Берлину, чтобы гарантировать стабильные поставки энергии для немецкой экономики.