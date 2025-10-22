Baltijas balss logotype
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана

Бизнес
Дата публикации: 22.10.2025
LETA
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
ФОТО: LETA

В гид "Michelin" 2026 года вошли 34 латвийских ресторана, в том числе три новых, а также по одной звезде сохранили рестораны "John Chef's Hall" и "Max Cekot Kitchen", сообщили агентству ЛЕТА представители гида "Michelin".

Из всех ресторанов, включенных в новейший гид, 27 находятся в Риге и семь - в других регионах Латвии.

Награды "Bib Gourmand", которые присуждаются ресторанам, предлагающим отличную еду по доступной цене, сохранили прошлогодние победители "Snatch", "Shōyu" и "Milda", к которым присоединились "SMØR Bistro" и "H.E. Vanadziņš".

Уже сообщалось, что в октябре прошлого года в гид "Michelin" был включен 31 латвийский ресторан, в том числе звезду качества получил "John Chef's Hall", а "Max Cekot Kitchen" сохранил свою звезду.

Зеленую звезду "Michelin", или награду за устойчивое развитие сохранил ресторан "Pavāru māja".

Престижные звезды Michelin присуждаются ресторанам, которые предлагают качественную еду в соответствии с пятью универсальными критериями: качество ингредиентов, гармония вкусов, техническое мастерство, индивидуальность шеф-повара, выраженная в его кухне, и, что не менее важно, последовательность в меню.

Звезды присуждаются на один год, после чего жюри вновь рассматривает ресторан. Иногда рестораны теряют свои звезды, отметили в Латвийском агентстве инвестиций и развития.

Одна звезда "Michelin" присуждается ресторанам за "высококачественную кухню, достойную остановки", две - за "превосходную кухню, которая может привести к отклонению от запланированного маршрута" и три - за "выдающуюся кухню, заслуживающую специальной поездки".

#ресторан #мишлен
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео