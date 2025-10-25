Baltijas balss logotype
Китайские авто не подходят для русских условий

Бизнес
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Машины яркие, но над надежностью еще много работать.

Машины яркие, но над надежностью еще много работать.

Ключевая проблема этих машин - качество металла.

Свыше 500 автосалонов прекратили работу в России с начала 2025 года. Лидерами по числу закрытий стали китайские марки, сообщают СМИ.

По данным экспертов, за первые девять месяцев количество точек продаж автомобилей сократилось до 4036. Открылось 513 новых шоурумов, но закрылось 638. Таким образом, общее количество автоцентров в стране сократилось на 125 штук.

Закрываются в основном китайские автосалоны — с января по сентябрь прекратила работу 491 точка продаж, тогда как открылось 403 локаций. Таким образом 77% всех закрытых дилерских центров — китайские.

«Дилеры больше инвестируют в те марки, которые только недавно обрели официальный статус в России (Li Auto, Avatr и Rox) или те, которые дают стабильные заработки и имеют свободные франшизы (Haval Pro, Changan, Chery и Foton)», — рассказали аналитики рынка.

По состоянию на конец сентября в России работали 4036 автосалонов, около 2600 из них — представительства китайских марок. При этом лидером по числу открытий стали отнюдь не «китайцы», а отечественная марка Solaris, под которой выпускают корейские автомобили: +54 шоурума за девять месяцев. Следом расположилась корейская KGM (+43) и только на третьем месте оказался бренд из КНР — Li Auto (+35).

Главные опасения у специалистов и самих покупателей китайских машин вызывает кузов. В памяти россиян свежи истории с приобретением новеньких автомобилей Lifan, Chery и Brilliance, которые по прошествии трех–пяти лет покрывались рыжими «прыщами» и прогнивали до дыр. Правда, это были совсем другие «китайцы» — без оцинковки и специальной подготовки под российские условия эксплуатации. Современные автомобили из КНР готовы к российской зиме гораздо лучше, но полностью опасения пока развеять не удалось: прошло слишком мало времени с начала их эксплуатации, чтобы делать полноценные выводы.

«Ключевая проблема — это качество металла. Все, что связано с коррозией, — бич таких автомобилей. Мы видим, что они гниют, гниют даже новые. В контуре 3–5–7 лет это неминуемо и очень больно отразится на состоянии кузова и на цене автомобиля. Я боюсь, что здесь мы увидим большую проблему», — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

#автомобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео