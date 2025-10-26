Латвийская футбольная федерация (ЛФФ) рассматривает возможность выкупить рижский стадион "Skonto" при финансовой поддержке UEFA и FIFA. В настоящее время стадион принадлежит иностранным инвесторам, сообщает TV3.

На этой неделе правительство поддержало подготовленный Министерством образования и науки информационный доклад о проекте национального футбольного стадиона, предусматривающем модель государственно-частного партнёрства. Стоимость проекта оценивается в пределах от 60 до 120 миллионов евро в зависимости от решения и вместимости, однако конкретное место и распределение финансирования пока не определены.

Президент ЛФФ Вадим Лашенко подтвердил передаче, что федерация провела переговоры с владельцами стадиона "Skonto", но не уточнил, о каких суммах идёт речь. По его словам, UEFA готова выделить до 15–16 миллионов евро, и в настоящее время ведётся общение с потенциальными партнёрами по вопросу возможной модели финансирования проекта.

Согласно данным Земельной книги, владельцем стадиона "Skonto" является компания "Adventika Group", фактическими бенефициарами которой являются граждане Швейцарии и Германии, а сама компания принадлежит зарегистрированному в Белизе офшору "Silverton Enterprises Limited". Ранее объект принадлежал бывшему президенту ЛФФ Гунтису Индриксону, чьи предприятия в 2014 году были арестованы правоохранительными органами в связи с делом о возможном мошенничестве и отмывании денег.

Как отмечает передача, привлечённое к разработке концепции стадиона архитектурное бюро "SEP" ранее работало субподрядчиком российского концерна "Titan-2", являющегося стратегическим партнёром государственной корпорации "Росатом" в реализации атомных проектов в Финляндии, Турции, Египте и Венгрии. Представители "SEP" пояснили, что сотрудничество носило исключительно технический характер и было прекращено после начала российского вторжения в Украину в 2022 году.

Руководитель "SEP" — Владимир Мхитарян, который также возглавляет предприятие "Balticovo". Директором по стратегическому развитию является Байба Блёдниеце, ранее связанная с политическими проектами Эдгара Яунупса. В письменных комментариях "SEP" отрицает участие Блёдниеце в разработке концепции футбольного стадиона, однако другой представитель компании сообщил передаче обратное — что Блёдниеце вовлечена в проект "в административном плане".

В разработке проекта участвует и международный партнёр — архитектурное бюро "Populous", спроектировавшее ряд известных стадионов по всему миру. Представители ЛФФ и Минобразования отмечают, что в данный момент проводится анализ различных сценариев, чтобы определить, что для Латвии экономически целесообразнее — строить новый стадион или реконструировать существующую инфраструктуру.

Одновременно в спортивной отрасли усиливается критика в отношении общей государственной политики финансирования спорта. Журналисты и руководители спортивных федераций указывают, что в бюджете не хватает средств даже для базовых функций, включая программы детского и юношеского спорта. Например, волейбольная федерация сообщила о дефиците в 700 000 евро, а около 4000 детей в спортивных школах в настоящее время не получают государственных дотаций.

Эксперты подчёркивают, что даже запланированные спортивные мероприятия часто финансируются из статьи "Непредвиденные расходы".