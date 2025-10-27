Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия рискует застрять на обочине: экономисты доказали, что под руководством Силини республика развивалась неправильно 10 6045

Бизнес
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия рискует застрять на обочине: экономисты доказали, что под руководством Силини республика развивалась неправильно

Научное исследование показало, что экономический рост в Латвии – химера, и государство сильно отстало от других стран Балтии. Что надо сделать, чтобы встать на путь истинный?

Хроническое отставание

Анализ, проведенный доктором экономических наук Райвисом Каканисом и экономистом, руководителем кафедры экономики Рижской высшей школы экономики Мортеном Хансеном показал, что рост латвийского экспорта, торговый баланс, кредитование и инвестиции в новые продукты, технологии, инновации и научные исследования значительно отстают от Эстонии и Литвы. Эксперты считают, что Латвии необходима целенаправленная экспортная политика.

Экономисты проанализировали последние тридцать лет развития латвийского экспорта. Их вывод: с 2020 года рост экспорта Латвии отстает от соседних стран Балтии, торговый баланс остается хронически отрицательным, а кредитование частного сектора и инвестиции в исследования и инновации находятся ниже регионального уровня. Банк призывает правительство к согласованному плану действий по увеличению экспорта. Основные выводы анализа такие:

  • Рост экспорта 2020–2024 годов: Латвия +42%, Эстония +59%, Литва +60%.

  • Торговый баланс (2024): Латвия – минус 1,03 млрд евро; Эстония – плюс 0,22 млрд евро; Литва – плюс 4,06 млрд евро.

  • Доля экспорта в ВВП: около 64% в 2023 году (после пика в 70% в 2022 году). Для небольшой экономики это высокий показатель, однако недостаточный, поскольку импорт превышает экспорт.

  • Изменение структуры рынков: долгосрочный сдвиг с восточного направления к рынкам Балтии, Скандинавии и Великобритании. Экспорт в основном направлен в соседние страны, что указывает на низкую степень переработки — латвийские товары недостаточно сложные и ценные, чтобы их экспортировать на более дальние рынки.

  • ВВП на занятого: в Латвии — самый низкий в Балтии; отставание от северных стран растет. На фоне снижения численности населения рост этого показателя создает ложное впечатление прогресса — фактически страна беднеет, даже если ВВП на занятого растет.

  • Инвестиции и кредиты: кредиты частного сектора к ВВП в Латвии сократились с 96,6% в 2010 году до 29,7% в 2024-м (в Эстонии — 61,1%, в Литве — 36,0%).

  • Исследования и разработки: в Латвии на них приходится менее 1% ВВП, при этом большая часть инвестиций — государственные. В Эстонии, напротив, доминируют частные вложения. Необходимы механизмы для стимулирования участия бизнеса в инновациях и научных исследованиях.

  • Отраслевая структура: значительная доля экспорта приходится на изделия из древесины, но лишь небольшая часть имеет высокую добавленную стоимость (например, мебель, фанера, шпонированные материалы). Экспортируя в основном пиломатериалы, Латвия фактически отдает сырье другим странам для производства более дорогой продукции. В остальных отраслях позиции слабые — лишь в экспорте древесины Латвия превосходит соседей.

Не надо стесняться

Экономисты отмечают, что на протяжении многих лет отрицательный баланс внешней торговли — соотношение экспорта и импорта — ведет страну к застою. Учитывая прорыв Литвы, которая по объему экспорта сейчас превышает Латвию и Эстонию вместе взятые, не надо стесняться, а надо учиться у южных соседей. Если ничего не менять, отставание будет только расти — не только от северных стран, но и от ближайших балтийских партнеров.

Решение известно: нужно стимулировать финансирование предпринимательства, поддерживать производство с высокой добавленной стоимостью и усиливать заинтересованность частного сектора в инвестициях в исследования и разработки. Малые экономики развиваются, продавая более умные продукты на крупных рынках. Для такой небольшой экономики, как Латвия, экспорт является единственной основой роста. Долгосрочные данные показывают, что стагнация Латвии — не результат нескольких неудачных лет, а следствие длительной ошибочной политики.

Можно застрять

Эксперты добавляют, что цифры говорят сами за себя: с 2020 года Эстония и Литва значительно опередили Латвию по экспорту и инвестициям в исследования. Латвии необходима практическая политика, направленная на развитие экспорта товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью.

Без целенаправленных действий Латвия рискует застрять в роли производителя продукции с низкой добавленной стоимостью — поставщика промежуточных промышленных товаров, а не готовой, брендированной продукции с более высокой прибылью. Это означает медленный рост заработной платы, низкую производительность, слабую налоговую базу и устойчивый торговый дефицит.

Пять шагов вверх

Что конкретно надо сделать, чтобы вытащить страну из ямы:

  1. Увеличить инвестиции в рост — стимулировать кредитование частного сектора до уровня 40–45% ВВП в течение 3–4 лет, расширить гарантии, софинансирование и инструменты экспортного кредитования.

  2. Поддерживать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью — через налоговые стимулы и грантовые программы для развития производства.

  3. Повысить интенсивность инвестиций в исследования и разработки — достичь не менее 1,5% ВВП в течение четырех лет, усилив участие частного сектора с помощью целевых льгот и упрощенного признания исследовательских расходов.

  4. Добиться положительного торгового баланса — перейти от дефицита к сбалансированному или положительному результату в течение трех лет.

  5. Повышать квалификацию и производительность — направить поддержку на обучение в сферах, связанных с автоматизацией, роботизацией и контролем качества, а также развивать программы подготовки кадров для приоритетных отраслей.

Читайте нас также:
#экономика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
18
0
0
0
0
3

Оставить комментарий

(10)
  • lo gos
    lo gos
    27-го октября

    Само создание республики - это неудачный проект ,что могут создать колхозники,воры и разнообразные ублюдки. Нехера

    22
    4
  • 010725
    010725
    27-го октября

    Весь рост экспорта Литвы - это поставки в Максимы соседних государств. Вплоть до того, что центральная литовская Максима (или как там называется закупочное подразделение) покупает латвийскую картошку, которая напрямую поставляется в латвийскую же максиму, но считается экспортированной из Латвии в Литву, и из Литвы в Латвию. Также с Болгарией и Румынией.

    25
    2
  • 27-го октября

    как единство пришло к власти вместе с националами так и пошли вниз

    45
    2
  • Д
    Дед
    27-го октября

    Хочу напомнить, что рецессия Латвии увеличилась на порядки, после принятия закона о минимальной зарплате и усиление репрессий со стороны ВИД. Еще около пол года, все шло по инерции, а после этого стали массово закрываться мелкие предприятия, а крупные уводится за рубеж. Думаю, что за три года закона, если даже его отменить, Латвия заплатит десятилетием отставания, и закончится экономическим коллапсом. Вопрос только в одном, захочет ли ЕС вытягивать . Почему то мне кажется, и судя по сегодняшним новостям, что очень скоро будет объявлена Европа двух скоростей, после чего, сбросят этот баланс.

    37
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    27-го октября

    На обочине? Может правильнее будет в ПОЛНОЙ ЗАДНИЦЕ!? Причём ДАВНО!Благодаря долбоящерам сидящем в нашей верхушке!

    50
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го октября

    Как не три шахну ты щёткой, всё равно несёт селёдкой, как селёдку ты немой, всё равно несёт шахной.

    33
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го октября

    Хоспадемлять... один жuдорептилойдов ловит нонстоп. Другой всё бухгалтерит счета ссср... П@зданутся можно. И это в утро понедельника, а не в "запойные" (для ширмасс) выходные...

    22
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го октября

    с 2022 торг компании Латвия, Эстония и Литва-банкроты и в стадии ликвидации, как государства не состоялись.

    с положительным балансом-Россия, Киргизия, Туркмения. с нулевым-Белоруссия. сейчас на Сов счетах 300 год рфных бюджетов

    28
    10
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го октября

    К стадии ликвидации движется раша под руководством путлера

    3
    43
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Пока Латвией управляют латыши с интересными фамилиями и члены ЛГБТ сообщества ничего не поменяется какие бы выводы не делали экономисты. Как только в Литве ослабло влияние клана Лансбергисов,выходцев из украинских хасидов,то экономика Литвы поразительно взлетела Совпадение,наверное.😀

    59
    6
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Затраты на строительство в Латвии практически замерли, немного выросли зарплаты
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Изображение к статье: В латвийском бизнес-среде меняются кредитные тенденции
Изображение к статье: Университет Страдиня продаст здание в Старой Риге за 2,55 миллиона евро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео