Научное исследование показало, что экономический рост в Латвии – химера, и государство сильно отстало от других стран Балтии. Что надо сделать, чтобы встать на путь истинный?

Хроническое отставание

Анализ, проведенный доктором экономических наук Райвисом Каканисом и экономистом, руководителем кафедры экономики Рижской высшей школы экономики Мортеном Хансеном показал, что рост латвийского экспорта, торговый баланс, кредитование и инвестиции в новые продукты, технологии, инновации и научные исследования значительно отстают от Эстонии и Литвы. Эксперты считают, что Латвии необходима целенаправленная экспортная политика.

Экономисты проанализировали последние тридцать лет развития латвийского экспорта. Их вывод: с 2020 года рост экспорта Латвии отстает от соседних стран Балтии, торговый баланс остается хронически отрицательным, а кредитование частного сектора и инвестиции в исследования и инновации находятся ниже регионального уровня. Банк призывает правительство к согласованному плану действий по увеличению экспорта. Основные выводы анализа такие:

Рост экспорта 2020–2024 годов: Латвия +42%, Эстония +59%, Литва +60%.

Торговый баланс (2024): Латвия – минус 1,03 млрд евро; Эстония – плюс 0,22 млрд евро; Литва – плюс 4,06 млрд евро.

Доля экспорта в ВВП: около 64% в 2023 году (после пика в 70% в 2022 году). Для небольшой экономики это высокий показатель, однако недостаточный, поскольку импорт превышает экспорт.

Изменение структуры рынков: долгосрочный сдвиг с восточного направления к рынкам Балтии, Скандинавии и Великобритании. Экспорт в основном направлен в соседние страны, что указывает на низкую степень переработки — латвийские товары недостаточно сложные и ценные, чтобы их экспортировать на более дальние рынки.

ВВП на занятого: в Латвии — самый низкий в Балтии; отставание от северных стран растет. На фоне снижения численности населения рост этого показателя создает ложное впечатление прогресса — фактически страна беднеет, даже если ВВП на занятого растет.

Инвестиции и кредиты: кредиты частного сектора к ВВП в Латвии сократились с 96,6% в 2010 году до 29,7% в 2024-м (в Эстонии — 61,1%, в Литве — 36,0%).

Исследования и разработки: в Латвии на них приходится менее 1% ВВП, при этом большая часть инвестиций — государственные. В Эстонии, напротив, доминируют частные вложения. Необходимы механизмы для стимулирования участия бизнеса в инновациях и научных исследованиях.

Отраслевая структура: значительная доля экспорта приходится на изделия из древесины, но лишь небольшая часть имеет высокую добавленную стоимость (например, мебель, фанера, шпонированные материалы). Экспортируя в основном пиломатериалы, Латвия фактически отдает сырье другим странам для производства более дорогой продукции. В остальных отраслях позиции слабые — лишь в экспорте древесины Латвия превосходит соседей.

Не надо стесняться

Экономисты отмечают, что на протяжении многих лет отрицательный баланс внешней торговли — соотношение экспорта и импорта — ведет страну к застою. Учитывая прорыв Литвы, которая по объему экспорта сейчас превышает Латвию и Эстонию вместе взятые, не надо стесняться, а надо учиться у южных соседей. Если ничего не менять, отставание будет только расти — не только от северных стран, но и от ближайших балтийских партнеров.

Решение известно: нужно стимулировать финансирование предпринимательства, поддерживать производство с высокой добавленной стоимостью и усиливать заинтересованность частного сектора в инвестициях в исследования и разработки. Малые экономики развиваются, продавая более умные продукты на крупных рынках. Для такой небольшой экономики, как Латвия, экспорт является единственной основой роста. Долгосрочные данные показывают, что стагнация Латвии — не результат нескольких неудачных лет, а следствие длительной ошибочной политики.

Можно застрять

Эксперты добавляют, что цифры говорят сами за себя: с 2020 года Эстония и Литва значительно опередили Латвию по экспорту и инвестициям в исследования. Латвии необходима практическая политика, направленная на развитие экспорта товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью.

Без целенаправленных действий Латвия рискует застрять в роли производителя продукции с низкой добавленной стоимостью — поставщика промежуточных промышленных товаров, а не готовой, брендированной продукции с более высокой прибылью. Это означает медленный рост заработной платы, низкую производительность, слабую налоговую базу и устойчивый торговый дефицит.

Пять шагов вверх

Что конкретно надо сделать, чтобы вытащить страну из ямы: