Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) наложил штраф в размере 10 000 евро на оператора арендных электромопедов "Ride Mobility" (Ride) за невыполнение требования ЦЗПП от 2 октября прекратить оказание небезопасной услуги до принятия дальнейшего решения, сообщили агентству ЛЕТА в ЦЗПП.

В то же время ЦЗПП отмечает, что за этот период "Ride" принял корректирующие меры, внедрив процесс проверки личности и возраста человека, который был согласован с ЦЗПП 24 октября.

ЦЗПП отмечает, что проверка происходит через цифровой инструмент и включает в себя чтение документов, сравнение их с селфи клиента, а также определение возраста на основе даты рождения, указанной в документе.

Директор ЦЗПП Зайга Лиепиня отмечает, что устранен самый важный риск безопасности, так как услуга больше не доступна для детей. В то же время она призывает других поставщиков услуг проката микромобильных транспортных средств как можно скорее внедрить надежные методы проверки возраста, за чем ЦЗПП будет следить.

Также центр сообщает, что Европейская комиссия (ЕК) в настоящее время работает над созданием приложения для проверки возраста.

Сейчас в Латвии в основном отсутствует надлежащая проверка возраста перед получением доступа к цифровому контенту и услугам. По мнению ЦЗПП, самодекларирование, когда пользователь сам указывает, исполнилось ему 18 лет или нет, не является достаточным инструментом для проверки возраста.

Приложение для проверки возраста в масштабах всего ЕС решило бы значительную часть проблем, связанных с доступом несовершеннолетних к ненадлежащему контенту и услугам.

Как сообщалось, 24 октября этого года ЦЗПП одобрил дополнительное решение, введенное "Ride" для контроля возраста клиентов, и разрешил компании продолжать оказание услуги.

Ранее центр принял решение о приостановке услуг "Ride" после несчастного случая, в результате которого две несовершеннолетние девочки погибли, пересекая рельсы на электромопеде.