Крупнейший нефтяной концерн Индии вновь закупает нефть у РФ 1 561

Бизнес
Дата публикации: 31.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Крупнейший нефтяной концерн Индии вновь закупает нефть у РФ
ФОТО: dreamstime

По данным Reuters, концерн IOC закупил пять партий российской нефти ESPO с поставкой в декабре у поставщиков, не подпадающих под санкции США, введенные в октябре против российского нефтяного сектора, пишет DW.

Крупнейший нефтяной концерн Индии Indian Oil Corp (IOC) возобновляет закупки российской нефти. Компания приобрела пять партий нефти с поставкой в декабре у поставщиков, не подпадающих под санкции, сообщает в пятницу, 31 октября, Reuters со ссылкой на источники в сфере торговли.

В общей сложности речь идет о закупке 3,5 млн баррелей российской нефти сорта ESPO. Как отмечает агентство, это означает, что компания возобновляет закупки, несмотря на усиливающееся давление США на Индию с требованием прекратить импорт нефти из РФ. Финансовый директор IOC Анудж Джайн ранее заявлял, что концерн продолжит закупать российскую нефть, если поставки не будут нарушать международные санкции, напоминает Reuters.

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти"

США ввели новые санкции против РФ 22 октября, объяснив этот шаг "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению развязанной Москвой войны в Украине. В черный список были внесены две крупнейшие российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании, расположенные на территории России. За нарушение предусмотрено применение "гражданско-правовых или уголовных санкций к гражданам США и иностранным гражданам".

После этого сообщалось, что Китай и Индия готовятся резко сократить импорт российской нефти. В частности, стало известно о двух нефтетанкерах, следовавших из РФ в Индию и прервавших курс после объявления США о санкциях. Первый из них развернулся в Балтийском море, второй уже несколько дней дрейфует у западного побережья Индии.

DW

#нефть #индия #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

  • З
    Злой
    31-го октября

    И будет покупать, выгодно же!

    12
    2

