В среднем на каждого рижанина приходится более 0,1 гектара лесов и парков. Муниципальное SIA Rīgas meži владеет примерно 63 000 гектарами лесов и 453 гектарами садов, парков и насаждений в столице. И отдельно – 367 гектарами Межапарка. Комитет Рижской Думы по жилью и среде на минувшей неделе рассматривал деятельность предприятия.

Цели и задачи

Ингуна Кублицка – заведующая отделом природы и насаждений Управления среды Департамента жилища и среды, отметила, что в стратегии Rīgas meži насчитывается 17 направлений и 51 задача. В т.ч. интегрированное управление, мотивация работников, цифровые навыки. Управление лесами, находящимися в собственности столицы, сопровождалось «услугами зеленой инфраструктуры». Кроме собственно экономических функций, выполнялись и рекреационные, образовательные, сохранение биологической и культурно-исторической среды.

Многие цели и задачи выполнены и перевыполнены – но вот не задалась ликвидация последствий стихийных бедствий (поваленных деревьев), а также лесоводческие работы.

В ведении предприятия находится также управление хозяйственной деятельности в сфере отходов – с прошлого года установлены специальные контейнеры. Как отметила госпожа Кублицка, сбор лесного мусора обеспечивается при помощи специального транспорта и цифровых решений, что способствует оптимизации персонала. Последний, кстати, обеспечивается медицинской страховкой и спецодеждой.

В лесах устанавливаются камеры наблюдения, проводится мониторинг опасных деревьев, в особенности возле электротрасс.

Компания подотчетна международному аудиту и сертификации. Об уровне юридического сопровождения свидетельствует, например, что обслуживает компанию ирландская адвокатская фирма Eversheds Sutherland.

В прошлом году в рижских парках и садах прошло внушительное число мероприятий – 350, и в среднем каждый день персоналом RM проводилась уборка. Заказанный у социологической компании SKDS опрос подтвердил удовлетворенность жителей, как клиентов.

Прибыли сокращаются

Председатель правления ООО Rīgas meži Анита Скудра в должности с 2022 года, ранее занимала ведущие позиции в пищепроме и в торговле бензином – Rīgas Dzirnavnieks, Latvijas Piens, NP Foods, Latvija Statoil, Aldaris. По словам руководителя компании, RM одними из первых в стране вступили в корпоративную инициативу Misija Nulle. Это про качественное управление персоналом. А еще предприятие объявлено свободным от коррупции!

Отметим, что рижские леса порой расположены далеко от Риги. Зеленые угодья столицы сосредоточены в Тирельском лесничестве (25,5 тысячи га), Юглском (23,26 тысячи га), Рижском (9,67 тысячи га) и Катринском (4,32 тысячи). Последнее самое отдаленное, в Лимбажском крае, а всего лесная собственность Риги расположена в 12 самоуправлениях.

Госпожа Скудра отметила, что одним из направлений Rīgas meži является выращивание саженцев деревьев, для собственных нужд, и для продажи на рынке. Кроме всего, предприятию принадлежит порядка 8000 гектаров торфяных болот, в т.ч. деградировавших. Теперь необходимо выработать план работ совместно с арендаторами, для рекультивации этих пространств.

В прошлом году нетто-оборот предприятия составил 22,892 миллиона евро (+1% к показателям 2023 года), а вот брутто-прибыль составила 2,637 миллиона (-5%). Предприятие работало с рентабельностью 6,8%. Инвестиции составили 3,52 миллиона евро.

В качестве дивидендов в 2024 году Rīgas meži было выплачено 1,222 миллиона евро, на 2025 год планируется – всего 625 тысяч евро. Часть дивидендов за прошлые годы, кстати, пошла на обеспечение «недостаточного финансирования садов и парков».

«Нивы» уехали на фронт, их заменили «тойоты»

Анита Скудра сообщила также, что в последнее время предприятие провело серьезные капиталовложения в автопарк. Дело в том, что ранее существенную часть транспортных средств составляли закупленные в РФ внедорожники «Нива». Они требовали комплектующих, на которые, после начала боевых действий на Востоке Европы, распространились введенные ЕС санкции. В силу этого предприятие подарило старый транспорт Украине, а само закупило новый. К примеру, Toyota Hilux. В период 2023-2025 гг. инвестиции составили в целом 10,4 миллиона евро, хотя, конечно, здесь учтен не только автопарк.

В предприятии в 2025-2026 гг. сохраняется неизменный потолок персонала – 150 человек, что, отметим, даже на пару человек больше, чем в 2021 году. А вот количество объектов озеленения, за которыми ухаживают в Риге, только растет – со 116 в 2021 году до 141 в планируемом 2026 году. В частности, с нынешнего на будущий год площадь увеличится на 10 гектаров. Чтобы было ясно – к функционалу RM относится, в т.ч., уход за променадами вдоль Даугавы. Все многочисленные клумбы, скамейки, урны – в последнее время к ним прибавились озелененная набережная генерала Радзиня, улицы Эмилии Беньямины, Саулкрасту, а также сад Саулесдарзс.

Только без слизней!

Следует отметить, что в силу своего муниципального характера, RM регулярно получает крупные бюджетные трансферы от столичной Думы. И, если в 2022 году из казны города было переведено 1,425 миллиона евро, то в 2025 году – уже 5,874 миллиона. Между тем, финансирование собственно из средств компании за тот же срок сократилось – с 2,042 миллиона до 428 тысяч. А зачем отдавать свои миллионы, если есть муниципальные?

Представленные главой компании диаграммы подтвердили, что главной статьей расходов является персонал – к примеру, в структуре садов и парков, на зарплаты сотрудникам идет 64% всех денег, а следующая по объему статья 9%, на амортизацию основных средств, между тем на содержание парков и садов - 8%.

Тем не менее, подчеркнула А.Скудра, в последнее время поступает все меньше жалоб на неубранные в осенне-зимний период парковые дорожки. Понятное дело, что всем мил не будешь – и потому, к примеру, депутат оппозиционной «Суверенной власти/Новолатышей» Рудолфс Бреманис подверг в соцсетях жесткой критике политику предприятия, которое собирает листья у населения с условиями – только чтобы без испанских слизней!

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

Предприятие Rīgas meži обеспечило большую часть своего потребления – 59,8% – за счет «зеленых» источников энергии, преимущественно собственноручно собранной биомассы.