Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия пообещала дружить со страной, демонстративно закупающей российскую нефть на десятки миллиардов долларов 10 6352

Бизнес
Дата публикации: 06.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвия пообещала дружить со страной, демонстративно закупающей российскую нефть на десятки миллиардов долларов
ФОТО: LETA

Латвия договорились укреплять сотрудничество в области безопасности и устойчивого развития с Индией, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

На этой неделе в Риге состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Латвии и Индии. Государственный секретарь МИД Латвии Анджей Вилюмсонс и секретарь по делам западных стран Министерства иностранных дел Индии Сиби Джордж обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая возможности экономического сотрудничества.

Перед консультациями Джордж встретился с министром иностранных дел Латвии Байбой Бражей, которая утверждала, что Индия является важным партнёром для Латвии и ЕС.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о путях достижения устойчивого мира в Украине и позиции Латвии в отношении России, включая необходимость сохранения санкционного давления.

Что касается санкционного давления: по данным за 2024-25 финансовый год, закупки сырой нефти из России индийскими компаниями оцениваются примерно в 50,3 млрд долл. Это вклад Индии в экономику России. В свою очередь Латвии за год вложила в Украину около 0,3% от ВВП. Это около 120 млн. евро.

Вилюмсонс посоветовал представителю Индии сохранять международное давление на Россию. Он указал на необходимость предотвращения обхода санкций, особенно в энергетическом секторе, включая использование «теневого флота» и инфраструктуры третьих стран.

×
Читайте нас также:
#санкции против России #Браже Байба
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
20
2
3
0
0
4

Оставить комментарий

(10)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео