Латвия договорились укреплять сотрудничество в области безопасности и устойчивого развития с Индией, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

На этой неделе в Риге состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Латвии и Индии. Государственный секретарь МИД Латвии Анджей Вилюмсонс и секретарь по делам западных стран Министерства иностранных дел Индии Сиби Джордж обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая возможности экономического сотрудничества.

Перед консультациями Джордж встретился с министром иностранных дел Латвии Байбой Бражей, которая утверждала, что Индия является важным партнёром для Латвии и ЕС.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о путях достижения устойчивого мира в Украине и позиции Латвии в отношении России, включая необходимость сохранения санкционного давления.

Что касается санкционного давления: по данным за 2024-25 финансовый год, закупки сырой нефти из России индийскими компаниями оцениваются примерно в 50,3 млрд долл. Это вклад Индии в экономику России. В свою очередь Латвии за год вложила в Украину около 0,3% от ВВП. Это около 120 млн. евро.

Вилюмсонс посоветовал представителю Индии сохранять международное давление на Россию. Он указал на необходимость предотвращения обхода санкций, особенно в энергетическом секторе, включая использование «теневого флота» и инфраструктуры третьих стран.