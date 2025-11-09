Американцы построят также ядерное хранилище и мини-реакторы.

Ядерное топливо США и цифровые технологии IBM будут использоваться при строительстве новых энергоблоков АЭС в Пакше в рамках расширенного международного сотрудничества, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам Сийярто, Венгрия и США подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в секторе атомной энергетики.

Документ предусматривает поставки американского топлива на атомную электростанцию «Пакш» в дополнение к продукции из России.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что сотрудничество с США также заключается в использовании американских технологий для строительства нового хранилища отработавшего ядерного топлива, а также в строительстве малых модульных реакторов.

По словам министра, IBM примет участие во внедрении цифровых технологий на АЭС «Пакш».

«Таким образом, теперь мы можем сказать, что существует реальное участие американских корпораций в строительстве новых блоков атомной электростанции в Пакше», – заявил Сийярто.

Венгрия также рассчитывает на продление освобождения проекта АЭС «Пакш-2» от американских санкций, предоставленного президентом США Дональдом Трампом в июне. Действие исключения истекает в декабре, и Будапешт выражает надежду на его пролонгацию после обсуждений.

Ранее компетентное ведомство Венгрии выдало разрешающую лицензию на заливку первого бетона для АЭС «Пакш-2».

Российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома.

Венгрия решила ускорить проект строительства из-за попыток срыва.