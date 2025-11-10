В Латвии в сентябре этого года оборот розничной торговли, по календарно скорректированным данным и в сопоставимых ценах, увеличился на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Что по этому поводу думают доморощенные экономисты?

Дайна Паула, экономист:

– Торговля продуктами питания развивается сдержаннее, чем сегмент непродовольственных товаров. Причин этому может быть несколько, например, расширение торговли продуктами за пределами традиционных продуктовых магазинов и супермаркетов (в отдельных хозяйственных и хозяйственно-бытовых торговых точках) или рост заказов готовых блюд.

В сегменте непродовольственных товаров положительная динамика реального оборота наблюдается как в категориях, не связанных, так и связанных с обустройством и ремонтом жилья (на это указывает, например, тенденция к росту жилищного кредитования). Вполне возможно, что стремление тратить активнее, а не продолжать накапливать сбережения, связано с отрицательными реальными процентными ставками по депозитам.

Определённую роль в оживлении розничной торговли в третьем квартале мог сыграть и чемпионат Европы по баскетболу, проходивший в Латвии, однако отделить этот эффект от других факторов сложно.

Кроме того, данные о расчетах по платежным картам, выданным в Латвии, показывают, что потребители постепенно всё активнее пользуются возможностью совершать покупки в интернете за рубежом, что означает усиление конкуренции для латвийской торговой отрасли.

Дайнис Гашпуйтис, экономист

– Небольшое снижение объемов торговли продуктами питания указывает на то, что в этом сегменте дно уже недалеко. Стабилизация роста цен на продукты и достаточно активный сезон скидок могут постепенно вернуть сегмент к умеренному росту. Тем не менее достигнутый уровень цен на продукты питания по-прежнему остается актуальным фактором.

Несмотря на общую неопределенность, перспективы потребления стали немного более оптимистичными. Условия для роста потребления по-прежнему формируются за счет значительного повышения реальной заработной платы и улучшения ситуации с занятостью, что должно способствовать укреплению уверенности.

В последние месяцы темпы роста объема депозитов стабилизировались, что свидетельствует о том, что жители начали притормаживать накопление сбережений и активнее тратить, в том числе принимая решения о покупке нового жилья.

Постепенное восстановление розничной торговли в третьем квартале наблюдается и в других странах Европы. В сентябре розничная торговля в Литве выросла на 4,1 процента, а в Эстонии — на 3,7 процента.

Министерство экономики ЛР:

– На показатели торговли частично повлияла низкая база, поскольку в сентябре 2024 года оборот розничной торговли был низким. За год общий оборот розничных предприятий в сопоставимых ценах увеличился на 3,5 процента по данным без календарной корректировки и на 2,6 процента по календарно скорректированным данным. В сентябре по сравнению с августом оборот розничной торговли по сезонно скорректированным данным сократился на 0,7 процента, что обусловлено снижением в сегменте непродовольственных товаров. Как отмечает министерство, это, скорее всего, отражает стабилизацию потребления после нескольких месяцев быстрого роста оборота непродовольственных товаров, когда в начале осени жители стали осторожнее в совершении крупных покупок.

Министерство прогнозирует, что в ближайшие месяцы оборот розничной торговли, вероятно, останется колеблющимся, однако общая тенденция по-прежнему будет направлена на умеренный рост. Годовой прирост в сентябре обеспечил рост продаж непродовольственных товаров, к которому в этом месяце добавилось и увеличение оборота торговли топливом. Снижение оборота в продовольственном сегменте было незначительным, чему способствовали устойчивое потребление в супермаркетах и более низкие цены на товары первой необходимости. В годовом выражении потребление продолжает поддерживать рост покупательной способности и улучшение настроений населения, однако высокий уровень цен и осторожность в расходах останутся основными факторами, ограничивающими более быстрый рост потребления, отмечает министерство.

В сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года оборот розничной торговли непродовольственными товарами вырос на 6,4 процента, и рост наблюдался почти во всех основных группах непродовольственных товаров. Наиболее заметный прирост зафиксирован в торговле часами, ювелирными изделиями и другими неклассифицированными новыми товарами — на 18,2 процента, а также в торговле текстильными изделиями, коврами, напольными покрытиями, обоями, мебелью, осветительными приборами и другими предметами для дома — на 17,1 процента.

Рост оборота наблюдался также в торговле спортивными товарами и играми — на 16 процентов, фармацевтическими и медицинскими товарами — на 12,1 процента, цветами, растениями, семенами, удобрениями, товарами для домашних животных и кормами — на 12 процентов, а также в специализированных магазинах бытовой электроники — на 11,5 процента.