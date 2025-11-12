На минувшей неделе в повестку дня Кабинета Министров были включены поправки к документу N 696 – «Порядок выдачи лицензий на пользование недрами земли и разрешений на добычу полезных ископаемых, а также порядок сдачи в аренду земли для использования недр земли».

Впервые он был принят в уже столь далеком 2011 году. Но, может быть, Дональд Трамп со своим нефтяным энтузиазмом повлиял на исполнительную власть?

Много званых на углеводородный банкет

В последние годы государство более всего занималось декарбонизацией – вокруг возобновляемых источников энергии танцевала и нормативная база. Однако сейчас Министерство экономики под руководством Викторса Валайниса возвращается, так сказать, к традиционным народнохозяйственным ценностям:

«Проект правил подготовлен для включения правовых норм о порядке исчисления арендной платы за землю публичного лица в отношении разведки, добычи и исследования углеводородов».

Здесь стоит обратить внимание, что в своей партийной принадлежности глава Минэкономики един в двух лицах: с одной стороны он «зеленый», т.е. должен вроде бы препятствовать разработкам углеводородов; но с другой «крестьянин», следовательно, заинтересован в прибыли для владельцев земельных угодий, на коих найдены нефтяные залежи.

«В отрасли углеводородов констатируется стратегическая ценность ресурса, – отмечает Минэкономики. – Легитимная цель будет достигнута, с соблюдением прав владельцев земли на получение справедливой оплаты. Лица, осуществляющие разведку, исследование и добычу углеводородов, частично находятся в сопоставимых условиях с другими добытчиками полезных ископаемых, однако существуют существенные различия, которые могут обосновать разное регулирование или отношение».

«Проектом правил установлено, что публичное лицо и коммерсант, осуществляющие разведку, разведку и добычу углеводородов, до 31 декабря 2025 года договариваются 1) о прекращении договора аренды, заключенного до 1 мая 2025 года, и 2) о заключении нового договора аренды».

Совещания по нефтяным вопросам в Латвии проходили тихо, но представительно – с 26 февраля по 4 сентября сего года в Риге на них были созваны: Министерство финансов, Министерство юстиции, Балтийская ассоциация изысканий и добычи углеводородов, Латвийская торгово-промышленная камера, самоуправление Кулдигского края, Агентство энергетики и среды, Латвийская ассоциация оценщиков недвижимости и Совет по конкуренции.

«Независимо от вида полезных ископаемых, – зафискировано в аннотации от Минэкономики, – право собственности владельца земли ограничивается, однако существуют и различные фактические обстоятельства, поскольку имеются значительные различия в стоимости добычи ресурса (добыча углеводородов, как правило, гораздо более доходная, углеводороды имеют высокую, стратегически важную ценность, усиленный государственный надзор и система разрешений), а также проекты добычи углеводородов зачастую долгосрочны – согласно Закону о недрах лицензия на разведку углеводородов предоставляется на срок до пяти лет, а на разведку и добычу углеводородов – на общий срок до 50 лет».

Кулдига наш Кувейт?

Появление среди высокопоставленных структур муниципального начальства из Курземе, объясняется тем, что именно там расположена наша нефтяная провинция (термин в данном случае – из геологии).

Отложения кембрийского и ордовикского возраста (538-486 миллионов лет назад) в западной части Латвии и акватории Балтийского моря содержат нефтяные слои. По составу углеводорода латвийская нефть относится к группе метановых нефтей, и содержит более 50% светлых фракций, из них 21% фракций бензина. В Латвии выявлены отдельные геологические подъемы, которые геологи называют нефтяными ловушками. На шельфе около 20 таких перспективных в плане добычи нефти подъемов.

На латвийских наземных месторождениях может быть около 100 млн баррелей нефти, а в экономической зоне Балтийского моря — около 360 млн баррелей. По другим данным, всего в Латвии может быть около 250 млн баррелей нефти. Это не так уж мало – ведь годовая добыча того же Кувейта составляет около 800 млн баррелей, а Норвегии – 650 млн баррелей.

Что касается денежной оценки, то при нынешней стоимости нефти в 60-65 долларов за баррель, латвийские запасы могут стоить что-то около 150 млрд долларов США. С учетом уровня финансирования обороны в 2026 году этих денег армии Латвии хватило бы на 75 лет.

Впрочем, мечтать не вредно. Не стоит забывать, что все нефтяные запасы выкачать технологически не возможно, что-то останется в недрах Курземе. Кроме того себестоимость добычи может оказаться больше стоимости добытой нефти – овчинка выделки не стоит.

Не счесть алмазов в каменных пещерах

Министерство умного администрирования и регионального развития (МУАРР), между тем, содержит на своем официальном портале следующую информацию:

«В Латвии сейчас не добываются металлические руды, металлы и алмазы, хотя проведенное во второй половине прошлого века (в период до девяностых годов) геологическое картографирование свидетельствует о том, что в Латвии потенциально доступны упомянутые ценные ресурсы недр. Однако для оценки возможностей их добычи необходимо более глубокое исследование. Изданные в период с 1998 по 2004 год геологические карты М 1:200000 составлены с использованием данных геологического картографирования, проведенного во времена СССР».

«К сожалению, – констатировали в МУАРР, – В ситуации, когда любые геологические работы напрямую зависят от собственника земли, проводить геологическое картографирование или другие систематические геологоразведочные работы, которые позволили бы охватить всю территорию государства, или ее существенную часть, невозможно. Поэтому для содействия изучению и использованию потенциала недр необходимо развивать и совершенствовать рамки правового регулирования».

Одно ясно – производственное объединение «Спецгеофизика» из Москвы более в ЛР ничего искать не будет, и потребуется участие глобальных игроков. Ну и по мелочи – поменять Гражданский закон 1937 года, который, в части недропользования, наши юристы еще в начале XXI века признали архаичным.

Найдено в ЛССР

Впервые в Латвии нефть была найдена еще в советское время, в 1963 году – в нынешней Гудениекской волости Кулдигского края. Ее запасы составляют около 770 тысяч тонн (почти 6 млн баррелей).

Гудениекская нефть — высококачественная, так называемая парафиновая. В особенности, при переработке сырья, оно пригодно для производства косметической продукции. ООО Alīna, крупнейшим владельцем которого является Петерис Шмидре, обслуживало скважину глубиной 983 м.