«Бури, детка, бури!»: советские геологи нашли в недрах Латвии нефти на 150 млрд долларов 8 13620

Бизнес
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нефтекачалки оживляют курляндский пейзаж.

Нефтекачалки оживляют курляндский пейзаж.

ФОТО: Facebook

На минувшей неделе в повестку дня Кабинета Министров были включены поправки к документу N 696 – «Порядок выдачи лицензий на пользование недрами земли и разрешений на добычу полезных ископаемых, а также порядок сдачи в аренду земли для использования недр земли».

Впервые он был принят в уже столь далеком 2011 году. Но, может быть, Дональд Трамп со своим нефтяным энтузиазмом повлиял на исполнительную власть?

Много званых на углеводородный банкет

В последние годы государство более всего занималось декарбонизацией – вокруг возобновляемых источников энергии танцевала и нормативная база. Однако сейчас Министерство экономики под руководством Викторса Валайниса возвращается, так сказать, к традиционным народнохозяйственным ценностям:

«Проект правил подготовлен для включения правовых норм о порядке исчисления арендной платы за землю публичного лица в отношении разведки, добычи и исследования углеводородов».

Здесь стоит обратить внимание, что в своей партийной принадлежности глава Минэкономики един в двух лицах: с одной стороны он «зеленый», т.е. должен вроде бы препятствовать разработкам углеводородов; но с другой «крестьянин», следовательно, заинтересован в прибыли для владельцев земельных угодий, на коих найдены нефтяные залежи.

«В отрасли углеводородов констатируется стратегическая ценность ресурса, – отмечает Минэкономики. – Легитимная цель будет достигнута, с соблюдением прав владельцев земли на получение справедливой оплаты. Лица, осуществляющие разведку, исследование и добычу углеводородов, частично находятся в сопоставимых условиях с другими добытчиками полезных ископаемых, однако существуют существенные различия, которые могут обосновать разное регулирование или отношение».

«Проектом правил установлено, что публичное лицо и коммерсант, осуществляющие разведку, разведку и добычу углеводородов, до 31 декабря 2025 года договариваются 1) о прекращении договора аренды, заключенного до 1 мая 2025 года, и 2) о заключении нового договора аренды».

Совещания по нефтяным вопросам в Латвии проходили тихо, но представительно – с 26 февраля по 4 сентября сего года в Риге на них были созваны: Министерство финансов, Министерство юстиции, Балтийская ассоциация изысканий и добычи углеводородов, Латвийская торгово-промышленная камера, самоуправление Кулдигского края, Агентство энергетики и среды, Латвийская ассоциация оценщиков недвижимости и Совет по конкуренции.

«Независимо от вида полезных ископаемых, – зафискировано в аннотации от Минэкономики, – право собственности владельца земли ограничивается, однако существуют и различные фактические обстоятельства, поскольку имеются значительные различия в стоимости добычи ресурса (добыча углеводородов, как правило, гораздо более доходная, углеводороды имеют высокую, стратегически важную ценность, усиленный государственный надзор и система разрешений), а также проекты добычи углеводородов зачастую долгосрочны – согласно Закону о недрах лицензия на разведку углеводородов предоставляется на срок до пяти лет, а на разведку и добычу углеводородов – на общий срок до 50 лет».

Кулдига наш Кувейт?

Появление среди высокопоставленных структур муниципального начальства из Курземе, объясняется тем, что именно там расположена наша нефтяная провинция (термин в данном случае – из геологии).

Отложения кембрийского и ордовикского возраста (538-486 миллионов лет назад) в западной части Латвии и акватории Балтийского моря содержат нефтяные слои. По составу углеводорода латвийская нефть относится к группе метановых нефтей, и содержит более 50% светлых фракций, из них 21% фракций бензина. В Латвии выявлены отдельные геологические подъемы, которые геологи называют нефтяными ловушками. На шельфе около 20 таких перспективных в плане добычи нефти подъемов.

На латвийских наземных месторождениях может быть около 100 млн баррелей нефти, а в экономической зоне Балтийского моря — около 360 млн баррелей. По другим данным, всего в Латвии может быть около 250 млн баррелей нефти. Это не так уж мало – ведь годовая добыча того же Кувейта составляет около 800 млн баррелей, а Норвегии – 650 млн баррелей.

Что касается денежной оценки, то при нынешней стоимости нефти в 60-65 долларов за баррель, латвийские запасы могут стоить что-то около 150 млрд долларов США. С учетом уровня финансирования обороны в 2026 году этих денег армии Латвии хватило бы на 75 лет.

Впрочем, мечтать не вредно. Не стоит забывать, что все нефтяные запасы выкачать технологически не возможно, что-то останется в недрах Курземе. Кроме того себестоимость добычи может оказаться больше стоимости добытой нефти – овчинка выделки не стоит.

Не счесть алмазов в каменных пещерах

Министерство умного администрирования и регионального развития (МУАРР), между тем, содержит на своем официальном портале следующую информацию:

«В Латвии сейчас не добываются металлические руды, металлы и алмазы, хотя проведенное во второй половине прошлого века (в период до девяностых годов) геологическое картографирование свидетельствует о том, что в Латвии потенциально доступны упомянутые ценные ресурсы недр. Однако для оценки возможностей их добычи необходимо более глубокое исследование. Изданные в период с 1998 по 2004 год геологические карты М 1:200000 составлены с использованием данных геологического картографирования, проведенного во времена СССР».

«К сожалению, – констатировали в МУАРР, – В ситуации, когда любые геологические работы напрямую зависят от собственника земли, проводить геологическое картографирование или другие систематические геологоразведочные работы, которые позволили бы охватить всю территорию государства, или ее существенную часть, невозможно. Поэтому для содействия изучению и использованию потенциала недр необходимо развивать и совершенствовать рамки правового регулирования».

Одно ясно – производственное объединение «Спецгеофизика» из Москвы более в ЛР ничего искать не будет, и потребуется участие глобальных игроков. Ну и по мелочи – поменять Гражданский закон 1937 года, который, в части недропользования, наши юристы еще в начале XXI века признали архаичным.

Найдено в ЛССР

Впервые в Латвии нефть была найдена еще в советское время, в 1963 году – в нынешней Гудениекской волости Кулдигского края. Ее запасы составляют около 770 тысяч тонн (почти 6 млн баррелей).

Гудениекская нефть — высококачественная, так называемая парафиновая. В особенности, при переработке сырья, оно пригодно для производства косметической продукции. ООО Alīna, крупнейшим владельцем которого является Петерис Шмидре, обслуживало скважину глубиной 983 м.

#нефть
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(8)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    13-го ноября

    Для латвийских чиновников с их аппетитом, это не деньги. Евросоюз и США, уже в разы больше на одалживали Латвии, только толку-то? Народ не видит ничего за эти деньги. Из 20 миллионов одолженных 15 в Украину идут, оставшиеся 5, между собой пилятся, а благодарности никакой. Вон статья была,граждане каких стран, могут быстро и ускоренно получил паспорт Украины? Из всех стран кто помогает хохлам, их всего 5 и Латвии в этом списке нету, не Эстонии, не Литвы. Вот она украинская благодарность!(Мне паспорт Украины ненужен), просто факт. Ради чего такие жертвы со стороны Латвии, своих обделяем, помогая Украине, а те вон как благодарят!

    12
    2
  • ks
    kokorins sergejs
    12-го ноября

    Я.видел.эту.нефть.в.школе.отец.одного.однокласника.приносил.в.бутылке.какуюто.тёмную.массу.уже.и.не.помню.в.каком.году.

    0
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    12-го ноября

    Нам -то радоваться нечему , бензин всеравно не подешевеет,да и добывать нефть нет специалистов

    57
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го ноября

    Парафиновые нефти характеризуются высокими температурами застывания. В некоторых случаях они достигают 40 С, вследствие чего нефть приобретает мазеобразную консистенцию. При незначительном понижении температуры вязкость нефти сильно повышается. Нефти с содержанием парафина 5 - 8 % при 20 С и ниже теряют текучесть. Поэтому перекачка высокопарафинистых нефтей по трубопроводам в зимний период значительно затрудняется и часто требует предварительного подогрева. -- Чем греть будут "народные умельцы"?

    45
    4
  • NB
    Nose Bose
    12-го ноября

    Независимо от вида полезных ископаемых, – зафискировано в аннотации от Минэкономики, – право собственности владельца земли ограничивается

    я просто удивляюсь, как страна может называться демократической, при фактическом отъеме частных прав на частную собственность...

    91
    3
  • Л
    Латтоптун
    12-го ноября

    Поле чудес, в стране дураков?

    75
    4
  • Д
    Дед
    Латтоптун
    12-го ноября

    В Латвии гораздо большее богатство, чем нефть -ГЭСы, и кому от того польза? Если запустить на полную мощность половину Балтии обеспечить могли. Почему же не запускают? Видимо не работающие ГЭСы выгоднее правящим. Сколько не дай вороватой братии от власти, все разворуют.

    77
    4
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    И кто то думает,что эти деньги достанутся Латвии?😂Будут так же распилены,а большая часть утечет за рубеж.В колонии не может быть по другому,хотя есть маленький процент идиотов,которые верят,что в 1991 году Латвия стала независимой...😈

    114
    5
Читать все комментарии

Видео