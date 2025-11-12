По словам Гигевича, в Беларуси сейчас застряли 12 прицепов и 5 тягачей, принадлежащих его компании. «Наше направление полностью парализовано. Тридцать процентов грузов идут транзитом через Беларусь. Не будет этих 30% — не будет и остальных 70%. Транзитная отрасль Литвы теряет свой статус, потому что грузов всё меньше и меньше», — сказал он.

Бизнесмен отмечает, что водители, оказавшиеся на белорусской территории, вынуждены жить прямо в грузовиках, хотя находятся недалеко от границы.

Он добавляет, что белорусская сторона старается смягчить ситуацию, но условия остаются тяжёлыми. «За едой ездят в магазин, условия — полевые. Белорусская сторона пробует сделать какие-то шаги навстречу водителям, чтобы они перешли к более человеческим условиям. Водители периодически ездят домой — моются, бреются, а потом снова возвращаются в машину, чтобы быть в ней», — говорит Гигевич.

По его словам, перевозчики не могут оставить технику без присмотра, так как надеются на скорое открытие границы.

Он считает, что в нынешней ситуации Литва действует в ущерб своим перевозчикам. «Почему в данный момент Литва показывает силу, выкидывает нас из игры и оставляет в ней латышей и поляков? Почему все эти три страны – Литва, Латвия и Польша – не объединились и не сделали бойкот? Почему нас исключили из игры, хотя мы не нарушали правил? Мы не обходили санкции, мы строго проверяли каждую машину. Нас просто выкинули из этой игры. Наши заработки и наши контракты ушли соседям. Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки», — говорит Гигевич.

По его словам, осенний сезон традиционно является пиком доходов в отрасли, но в этом году он сорван. «Перед Новым годом мы ждали этот период — это наш звёздный час. Начиная с сентября до Нового года. Вместо этого звёздного часа мы получили большую дыру в бюджете компаний. Почему наши интересы не предусмотрели в этой ситуации?», — задается вопросом собеседник.

Премьер Литвы: «Чрезмерный эмоциональный фон перевозчиков несколько несправедлив»

В связи с тем, что в Беларуси застряло около тысячи грузовиков и полуприцепов, а недовольные перевозчики рассматривают возможность перекрытия дорог в Литве, премьер Инга Ругинене считает такую реакцию бизнеса, работающего во враждебных странах, преувеличенной и несправедливой.

Инга Ругинене подчеркивает, что перевозчики должны были взвесить возможные риски и подготовиться к ним. «Чрезмерный эмоциональный фон перевозчиков несколько несправедлив. Мы говорили об этом, говорили, что нужно к этому готовиться», – сказала Ругинене в эфире Радио LRT в среду.

«Действительно болезненно воспринимается такая ситуация, но вопрос в следующем: если у нашего бизнеса есть деловые отношения с Беларусью или странами, симпатизирующими России, мы должны взвешивать риски», – добавила она.

Открытие границы с Беларусью пока невозможно

Об это сегодня заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, его цитирует 15min. lt. Так он отреагировал на инициативу президента Александра Лукашенко начать переговоры по этому поводу:

«Это не Лукашенко должен устанавливать правила относительно того, кто с кем должен встречаться и что должно быть сделано <...> Я настоятельно рекомендовал своему правительству не следовать по пути, который нам пытаются навязать».

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября на один месяц. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве метеозондов, которые, по данным Вильнюса, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации. Белоруссия считает, что контрабандой занимаются сами литовцы, а закрытие границы, по словам Лукашенко, является «безумной аферой».