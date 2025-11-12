Baltijas balss logotype
Сегодня в Ryanair начинается новая эра: это важно знать всем пассажирам, чтобы не остаться без полета 1 2730

Бизнес
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сегодня в Ryanair начинается новая эра: это важно знать всем пассажирам, чтобы не остаться без полета
ФОТО: Unsplash

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что с среды пассажиры больше не смогут использовать бумажные посадочные талоны — вместо них необходимо будет воспользоваться цифровыми посадочными талонами, полученными через мобильное приложение авиакомпании, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Такие изменения связаны с цифровой стратегией Ryanair и направлены на упрощение процесса регистрации пассажиров, а также на сокращение воздействия на окружающую среду.

Ryanair отмечает, что эта инициатива может сократить объем бумажных отходов на 300 тонн в год.

Глава авиакомпании Майкл О’Лири допускает, что поначалу могут возникнуть определённые сложности, однако в интервью британской газете Independent он отметил, что более 80% клиентов уже пользуются приложением Ryanair.

Компания поясняет, что если смартфон будет утерян или разрядится аккумулятор, пассажиры смогут получить бесплатный посадочный талон в аэропорту до прохождения контроля безопасности. Если проблема возникнет уже после проверки, данные пассажира будут доступны в системе Ryanair, и сотрудники окажут необходимую помощь.

Тем не менее авиакомпания подчеркивает, что регистрация на рейс в онлайн-режиме перед вылетом остаётся обязательной.

Пассажиры, которые проигнорируют напоминания о необходимости онлайн-регистрации, смогут получить распечатанные посадочные талоны в аэропорту за дополнительную плату — от 30 евро в Испании и 40 евро в Австрии до 55 евро в других странах Европейского союза и Великобритании.

Пассажиры, у которых нет смартфона, смогут получить бумажный посадочный талон в аэропорту, при условии, что они заранее зарегистрировались на сайте Ryanair.

Читайте нас также:
#Ryanair #авиа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    12-го ноября

    «эта инициатива может сократить объем бумажных отходов на 300 тонн в год». А если людей отучить посло сортира *опу подтирать и тоже использовать мобильное приложение — это уже тысячи тонн отходов в масштабе авиакомпании, миллионы для всего государства, а в мировом масштабе… Короче, есть к чему стремиться.

    24
    1

