Российскому производителю интегральных микросхем «Байкал Электроникс» не удалось наладить выпуск отечественных процессоров Baikal M из-за «дефицита компонентов на рынке», сообщил «Коммерсанту» гендиректор компании Андрей Евдокимов. Этот чип, презентованный еще в октябре 2019 года, реализован на архитектуре ARM и должен был выпускаться по топологии 28 Нм (в производстве современных ноутбуков, смартфонов и планшетов использует техпроцесс 3 Нм). Изначально его предполагалось производить на мощностях тайваньской TSMC, но после начала войны в Украине в 2022 году компания прекратила сотрудничество фирмами из РФ.

По словам Евдокимова, речь идет об остановке трехлетнего эксперимента по корпусированию Baikal M (заключительный этап создания микросхемы, когда кристалл размещается в защитном корпусе с внешними выводами для подключения к плате) на мощностях предприятия GS Nanotech в Гусеве Калининградской области. «Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед», — прокомментировал гендиректор «Байкал Электроникс». В августе консорциум разработчиков систем хранения данных сообщал, что к концу 2025 года производитель собирается поставить российским компаниям несколько десятков тысяч процессоров Baikal-M и Baikal-L.

Сергей Пластинин, гендиректор GS Nanotech, которая производит печатные платы, диоды и другую электронику, в свою очередь отметил, что на завершающей стадии эксперимента по корпусированию Baikal M компания смогла получить 74–85% годной продукции и это «достойный» результат. По его словам, чтобы довести эту долю до 98%, требуется гораздо больше кристаллов. В месяц предприятие собирало «лишь десятки» отечественных процессоров, пояснил Пластинин.

«Речь идет о процессорах, отстающих от западных аналогов на несколько поколений и, следовательно, применяемых в очень специфичных областях», — заявил лидер практики технологического консультирования и партнер аудиторской компании ДРТ Тимофей Хорошев. Он отметил также, что Baikal M представляет собой «нишевый продукт», который в основном интересен госструктурам и не задействован в рыночных механизмах.

Ранее в «Байкал Электроникс» отмечали, что Baikal M может найти применение в персональных компьютерах, микросерверах, мультимедийном оборудовании, сетевых коммуникациях и прочих сферах. Этот чип получил статус интегральной схемы отечественного производства в 2020 году. Такой статус подтверждает возможность участия продукции на базе этого процессора в госзакупках.