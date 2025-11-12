Baltijas balss logotype
В России провалилось производство импортозамещенных процессоров «Байкал» 0 1105

Бизнес
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Предполагалось, что "Байкалы" смогут решать многие задачи.

Предполагалось, что "Байкалы" смогут решать многие задачи.

Не смогли выпустить даже элементную базу, отстающую от западных аналогов на несколько поколений.

Российскому производителю интегральных микросхем «Байкал Электроникс» не удалось наладить выпуск отечественных процессоров Baikal M из-за «дефицита компонентов на рынке», сообщил «Коммерсанту» гендиректор компании Андрей Евдокимов. Этот чип, презентованный еще в октябре 2019 года, реализован на архитектуре ARM и должен был выпускаться по топологии 28 Нм (в производстве современных ноутбуков, смартфонов и планшетов использует техпроцесс 3 Нм). Изначально его предполагалось производить на мощностях тайваньской TSMC, но после начала войны в Украине в 2022 году компания прекратила сотрудничество фирмами из РФ.

По словам Евдокимова, речь идет об остановке трехлетнего эксперимента по корпусированию Baikal M (заключительный этап создания микросхемы, когда кристалл размещается в защитном корпусе с внешними выводами для подключения к плате) на мощностях предприятия GS Nanotech в Гусеве Калининградской области. «Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли, не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперед», — прокомментировал гендиректор «Байкал Электроникс». В августе консорциум разработчиков систем хранения данных сообщал, что к концу 2025 года производитель собирается поставить российским компаниям несколько десятков тысяч процессоров Baikal-M и Baikal-L.

Сергей Пластинин, гендиректор GS Nanotech, которая производит печатные платы, диоды и другую электронику, в свою очередь отметил, что на завершающей стадии эксперимента по корпусированию Baikal M компания смогла получить 74–85% годной продукции и это «достойный» результат. По его словам, чтобы довести эту долю до 98%, требуется гораздо больше кристаллов. В месяц предприятие собирало «лишь десятки» отечественных процессоров, пояснил Пластинин.

«Речь идет о процессорах, отстающих от западных аналогов на несколько поколений и, следовательно, применяемых в очень специфичных областях», — заявил лидер практики технологического консультирования и партнер аудиторской компании ДРТ Тимофей Хорошев. Он отметил также, что Baikal M представляет собой «нишевый продукт», который в основном интересен госструктурам и не задействован в рыночных механизмах.

Ранее в «Байкал Электроникс» отмечали, что Baikal M может найти применение в персональных компьютерах, микросерверах, мультимедийном оборудовании, сетевых коммуникациях и прочих сферах. Этот чип получил статус интегральной схемы отечественного производства в 2020 году. Такой статус подтверждает возможность участия продукции на базе этого процессора в госзакупках.

Оставить комментарий

