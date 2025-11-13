Baltijas balss logotype
Цены отказываются слушаться политиков: инфляция в Латвии бьет европейские рекорды 3 3378

Бизнес
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Цены отказываются слушаться политиков: инфляция в Латвии бьет европейские рекорды
ФОТО: depositphotos

На этой неделе пришла новость, которая уже давно не новость — мы это видим каждый день, отправляясь в магазин за покупками. А именно: цены растут. Годовая инфляция в Латвии составляет уже 4,3%, а на продукты питания инфляция достигла 5,6%!

Меморандум «не помог»

Если же мы «примеряем» инфляцию на людей с низкими доходами, то для них реальная инфляция явно превышает 10 процентов, учитывая, что львиная доля средств у малообеспеченных уходит именно на продукты питания.

Символично, что именно в этом месяце будет мини-юбилей — полгода с момента подписания между министерством экономики и представителями основных торговых сетей меморандума по снижению цен на продукты.

«Заключенный меморандум на самом деле не работает», – констатировал вчера в прямом эфире Латвийского ТВ министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство») и признал очевидное: "Продовольственная инфляция – очень и очень неприятная проблема. Рост цен на продукты питания ощущают все жители, но больше всего - с низкими доходами.»

Напомним, что еще в минувшем году министр экономики Виктор Валайнис громко заявил о намерении добиться уменьшения цен на основные продукты питания. Ради этой цели министр даже был готов на беспрецедентный для рыночной экономики шаг — вмешательство государства в ценообразование! Однако процесс «вмешательства» затянулся и за несколько месяцев правительство лишь смогло направить в Сейм первую часть плана Валайниса — напомним, что речь идет о поправках в Закон о запрете недобросовестной практики в торговле. Поправки предусматривают, в частности, запрет торговцам применять на отечественные продукты более высокие наценки, чем на однородные импортные продукты. Также поправки обязывают торговцев быстрее рассчитываться с поставщиками за проданный товар. Вторая часть плана предполагала уже даже введение государством через закон максимально допустимых наценок на основные продукты питания — по примеру «фиксации» цен на лекарства.

Первая часть плана фактически выполнила роль ультиматума — правящие политики предупредили торговцев: если они не подпишут меморандум о снижении цен, то в Сейме будет дан зеленый свет принятию упомянутого законопроекта, регулирующего порядок наценок и расчета с поставщиками.

И вот в итоге 27-го мая министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, председатель Латвийского центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс подписали меморандум о снижении цен на продукты питания.

Корзина, которая… пуста

Меморандумом предусмотрено введение продуктовой корзины с низкими ценами, инструмента сравнения цен и продвижение в магазинах продуктов местного производства.

Создание корзины продуктов с низкой ценой означает, что представители розничной торговли каждые две недели в каждой из категории продуктов питания предлагают один продукт с низкой ценой. Определены 53 категории таких продуктов — это и хлеб, и овощи, мясные продукты (в каждом из видов мяса) свежие ягоды и фрукты, молочные продукты и отдельно — молоко, свежая рыба, мука и крупы, яйца куриные…

Через какое-то время (скорее всего, через две недели) продукт с низкой ценой от того или иного производителя (поставщика) заменяется на другой продукт с низкой ценой от другого производителя (поставщика).

Что касается «устройства сравнения цен», то речь идет о создании интернет-портала, на котором можно найти информацию о ценах на одни и те же базовые продукты питания от основных торговых сетей. И покупатель может сравнить, в каком из магазинов той или иной торговой сети сегодня, к примеру, скидки на хлеб, сметану, сыр или овощи.

Уже в момент подписания меморандума эксперты весьма скептически оценивали возможность этого документа сдержать инфляцию. Так и произошло — цены продолжили расти. Да, справедливости ради заметим, что действительно в основных сегментах продовольствия в торговых сетях появились продукты с более низкой ценой — но во-первых, уже ближе к вечеру именно эти продукты раскупались, а во-вторых — отдельные продукты по низкой цене никак не влияли на общий ценовой фон, да и сами эти продукты постепенно тоже дорожали.

Народ начал экономить

Рост цен на продукты питания повлиял почти на 80% латвийских домохозяйств, свидетельствуют данные опроса. При этом каждый четвертый признает, что пришлось отказаться от части привычных продуктов, так как расходы стали существенно больше. И лишь менее пятой части не ощущают изменений в своих ежедневных расходах на продукты питания.

Дальше будет еще дороже

Что же будет дальше? Экономисты успокаивают: мол, вот-вот цены «угомонятся» и инфляция станет «почти нормальной» - в пределах 2 процентов. Однако пока непонятно, на чем основан этот оптимизм — ну разве только, если нынешние цены совсем уже опустошат карманы латвийских потребителей и торговцы будут вынуждены «умерить свои аппетиты». Хотя накопления жителей на счетах латвийских банков растут, к тому же в стране «крутится» и большой объем денег от тех наших соотечественников, которые живут и работают за рубежом, направляя заработанное своим семьям… Да и тарифы на коммунальные платежи этой зимой опять предельно высокие…

В общем, ценам еще есть куда расти. Что же касается усилий правительства по укрощению цен, то можно констатировать, что эти потуги были бесполезными.

#инфляция
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
  • bt
    bory tschist
    13-го ноября

    У Филиппа Рота есть высказывание: "Тоталитарная система не производит шедевров: она производит коронарные тромбозы, язвы, астму, алкоголиков, людей, упавших духом, разочаровавшихся, отчаявшихся и сходящих с ума"

    9
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    13-го ноября

    Пока что твоя любимая система произвела на свет запустение страны, президента-гея и премьерку-порнозвезду. А, еще апартеид и ущемление в правах для трети населения - чтобы удобнее Латвию разворовывать было. Из достижений еще - снос исторических памятников, разворовывание бюджета на всякие Айрбалтики и Рейлбалтики. Ну и фекальные... пардон, факельные шествия, неумело слизанные у НСДАП. Продолжить?

    21
    1
  • bt
    bory tschist
    13-го ноября

    cтадный, тем более – oставшийеся от coвкá, выпендрёж – ещё никого к благополучию не "приводил"

    2
    18
