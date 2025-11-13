Для того чтобы производить в городе не только комплектующие, но и конечный продукт с высокой добавленной стоимостью, управление Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) рассматривает потенциал развития военного производства в новом индустриальном парке на территории бывшего завода "Liepājas metalurgs".

Местные предприятия также продолжают укреплять свои позиции в военной промышленности, что подтвердил прошедший в Лиепае Латвийский экспортный форум продукции двойного назначения. В реализации проектов в военной сфере участвует и компания "UPB Nams" - одна из крупнейших промышленных групп в Балтии, предлагающая проектирование и строительство.

"Одна из компаний группы "RK Machinery" активно разрабатывает различные решения для производства металлических элементов с использованием робототехники", - рассказала представитель "UPB Nams" Марика Рутка.

Она отметила большой потенциал текущей ситуации, который предприниматели должны использовать. "С учетом нынешних обстоятельств - как глобальных, так и в масштабах страны и в европейском контексте - мы видим себя важным игроком, чтобы не просто продолжать выбранный путь, а совместными усилиями развивать и укреплять нашу оборонную концепцию", - подчеркнула Рутка.

Управляющий Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевскис отметил, что и администрация СЭЗ, и предприниматели активно следят за развитием отраслей, где наблюдается рост, и в настоящее время одной из них является военная промышленность.

"Мы видим, что именно в этой сфере по понятным причинам ожидается рост. Предприятия Лиепаи за эти годы нарастили свои мощности - как технические, так и профессиональные. Я бы сказал, что сегодня лиепайские предприятия могут произвести все, что необходимо для военной сферы. Просто раньше это не было тем направлением, на которое делался основной акцент", - сказал Хмиелевскис.

"Взять ту же бронемашину "Patria" - в Лиепае на нескольких металлообрабатывающих предприятиях выполнялись операции по подготовке шасси для дальнейших работ. В свою очередь компания "Interspiro" производит дыхательное оборудование для водолазов, в том числе для военных нужд", - добавил управляющий СЭЗ.