От металла к обороне: для бывшего завода «Лиепайский металлург» придумали новое назначение 4 2506

Бизнес
Дата публикации: 13.11.2025
LETA
Изображение к статье: Архивное фото.

Архивное фото.

ФОТО: LETA

Латвийские предприниматели способны предложить инновационные решения для оборонных нужд, что подтверждают и производственные предприятия Лиепаи, пишут общественные СМИ.

Для того чтобы производить в городе не только комплектующие, но и конечный продукт с высокой добавленной стоимостью, управление Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) рассматривает потенциал развития военного производства в новом индустриальном парке на территории бывшего завода "Liepājas metalurgs".

Местные предприятия также продолжают укреплять свои позиции в военной промышленности, что подтвердил прошедший в Лиепае Латвийский экспортный форум продукции двойного назначения. В реализации проектов в военной сфере участвует и компания "UPB Nams" - одна из крупнейших промышленных групп в Балтии, предлагающая проектирование и строительство.

"Одна из компаний группы "RK Machinery" активно разрабатывает различные решения для производства металлических элементов с использованием робототехники", - рассказала представитель "UPB Nams" Марика Рутка.

Она отметила большой потенциал текущей ситуации, который предприниматели должны использовать. "С учетом нынешних обстоятельств - как глобальных, так и в масштабах страны и в европейском контексте - мы видим себя важным игроком, чтобы не просто продолжать выбранный путь, а совместными усилиями развивать и укреплять нашу оборонную концепцию", - подчеркнула Рутка.

Управляющий Лиепайской СЭЗ Улдис Хмиелевскис отметил, что и администрация СЭЗ, и предприниматели активно следят за развитием отраслей, где наблюдается рост, и в настоящее время одной из них является военная промышленность.

"Мы видим, что именно в этой сфере по понятным причинам ожидается рост. Предприятия Лиепаи за эти годы нарастили свои мощности - как технические, так и профессиональные. Я бы сказал, что сегодня лиепайские предприятия могут произвести все, что необходимо для военной сферы. Просто раньше это не было тем направлением, на которое делался основной акцент", - сказал Хмиелевскис.

"Взять ту же бронемашину "Patria" - в Лиепае на нескольких металлообрабатывающих предприятиях выполнялись операции по подготовке шасси для дальнейших работ. В свою очередь компания "Interspiro" производит дыхательное оборудование для водолазов, в том числе для военных нужд", - добавил управляющий СЭЗ.

#оборонная промышленность
Оставить комментарий

(4)
  • lo gos
    lo gos
    13-го ноября

    Шарамыжные морды сначала всё производство сгноили, а сейчас решили быстро рвануть бабла на военных заказах. Коррупционные морды только и умеют население обманывать и налогами обкладывать.

    19
    1
  • А
    Антимонетарист
    13-го ноября

    Запрети деньги и сразу никого не найдёте, кто давал деньги на отмывание на военной технике! Людям нужны хорошие, надёжные комбайны, трактора, автобусы и грузовики с легковыми. Вот почему не сделать какую-то линию для легковых? А потому что там нельзя отмыть деньги шведской политической партии, как это делается на "Patria"!

    24
    1
  • Д
    Добрый
    13-го ноября

    Хорошая идея.Появятся рабочие места

    2
    24
  • VU
    Vards Uzvards
    13-го ноября

    "отметила большой потенциал текущей ситуации, который предприниматели должны использовать" - как барыги-спекулянты используют можно убедится в магазинах на ценниках, при оплате коммунальных платежей, походах поликлиниках больницах. Производство стрелялок-убивалок несомненно полезно для народного хозяйства и трудящихся, принесёт много пользы и приведёт наконец то страну к процветанию. Кстати, разве не политиканы, поставленные предпринимателями к власти, создали текущую ситуацию? Для чьей прибыли, пользы?

    55
    4
