В микрорайонах Риги в октябре наблюдался самый заметный рост цен на построенные при СССР серийные квартиры за весь текущий год — в среднем на 1% за месяц, а с начала года цены на такое жильё увеличились на 2,7%, говорится в обзоре рынка недвижимости компании “Arco Real Estate”.

В октябре 2025 года средняя цена серийных квартир достигла 874 евро за квадратный метр. Года назад квадратный метр оценивался примерно в 850 евро, то есть за год средняя квартира площадью в 50 кв. метров стала дороже на 1200 евро.

Впрочем, до рекордов ценам еще расти и расти. Серийные квартиры все еще на 46% дешевле, чем 1 июля 2007 года, когда средняя цена неотремонтированной квартиры в Риге достигла исторического максимума — 1620 евро за квадратный метр. Потом пузырь лопнул и начался самые масштабный в новешей истории экономический кризис.

По данным “Arco Real Estate”, рост средней цены серийных квартир связан с существенным сокращением предложения на рынке. В отдельных микрорайонах Риги цены на такие квартиры за этот год выросли на 5–6%.

Так, наибольший рост был зафиксирован в Югле, где цены выросли почти на 6%. В Иманте и Кенгарагсе подорожание также превысило 5%, тогда как в других районах города рост, как правило, не превышал 3%. Наименьшие изменения наблюдались в самом дорогом районе города — Тейке.