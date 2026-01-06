Elme Messer Gaas подписала контракт с Enefit о строительстве нового завода, производящего кислород, азот и аргон, на территории Эстонии. Стоимость строительства оценивается в 35 млн евро.

У компании уже есть один завод в Аувере, который производит жидкие газы, – азот, кислород и аргон. Он был построен 13 лет назад, когда компания Eesti Energia Õlitööstus открыла в Аувере новый завод масел Enefit-280. Для производства масла из сланца необходим азот, и, чтобы его получить, нужен был газоперерабатывающий завод. С технологиями помогла итальянская компания SIAD. Ресурсами для производства являются все те же природный воздух, электроэнергия и вода. Образующийся газообразный азот транспортируется по трубопроводу на соседний завод масел. В сжиженном виде кислород, азот и аргон собираются в сборных резервуарах и вывозятся соответствующими автоцистернами.

«Elme Messer Gaas AS ведет деятельность в странах Балтии на основе собственных производственных мощностей, строго соблюдая все применимые законы, санкционные режимы и нормативные ограничения», – настаивает директор Elme Messer Gaas Эдуард Виркунен. «Мы ничего не берем из России, – повторил и Игорь Берман, член правления Elme Messer Gaas.

Новый воздухоразделительный завод будет большей мощности, «в два раза мощнее, чем сегодня», объяснил ДВ Игорь Берман. «Основная задача этого завода – обеспечивать газообразным азотом производства Enefit-2. А вторая задача – производить жидкие газы азот, аргон, кислород. Будем производить кислород высокой чистоты – это принципиальное отличие нового завода. И расфасовывать, продавать – все, что можно сделать с этим, – на рынках Прибалтики и частично Финляндии», – говорит он. Покупателями, по его словам, на 99% будут предприятия – медицинские учреждения, металлургические производства, где кислород используется для обработки и сварки металла; пищевая промышленность, электроника.