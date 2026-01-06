«Российские железные дороги» второй год подряд резко сокращают инвестиционную программу из-за ухудшения финансового положения, по которому ударил сильнейший за 15 обвал грузоперевозок.

В 2026 году на инвестиции РЖД потратят 713,6 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к монополии. По сравнению с текущим годом (890,9 млрд рублей) инвестпрограмма компании уменьшится на четверть, а если сравнивать с 2024-м (1,5 трлн рублей) — более чем вдвое.

Расходы на закупку вагонов и локомотивов составят 161,7 млрд рублей. Это на 37% меньше, чем было заложено в бюджет РЖД на текущий год (257,2 млрд рублей). Финансирование железнодорожных строек уменьшится на 20% — 182,2 млрд рублей против 225,6 млрд. Расходы на ремонт путей, подвижного состава и инфраструктуры сократятся до 288 млрд рублей с 298 млрд в текущем году.

Бюджет РЖД трещит по швам из-за повышения процентных ставок по кредитам и беспрецедентного падения перевозок, которое продолжается четвертый год подряд: на 3,9% в 2022 году, на 0,2% — в 2023 году, на 4,1% — в 2024-м и еще на 6,7% за январь–сентябрь 2025-го.

По итогам 9 месяцев прошлого года РЖД впервые за пять лет получили чистый убыток — 4,4 млрд рублей. При этом запасы наличных за счетах монополии сократились в 12 раз: из «денежной подушки» размером с 251,6 млрд рублей на начало года осталось лишь 21,7 млрд к концу сентября. Из-за проблем с финансами компания отправила часть работников в неоплачиваемый отпуск, а в октябре была вынуждена запустить сокращения персонала.

Проблемой для РЖД стал огромный долг, размер которого достиг 4 трлн рублей, рассказывал близкий к компании источник Reuters. РЖД просили правительство о срочных вливаниях из бюджета на 200 млрд рублей, но Минфин отказал.

Вместо этого правительство готовит план поддержки РЖД на 1,3 трлн рублей, который будет включать реструктуризацию задолженности перед банками и продажу недвижимости. В частности, монополия собирается избавиться от 62-этажного небоскреба «Москва-Сити», который приобрела у структур Аркадия Ротенберга в 2024 году, потратив на него всю годовую прибыль.

По словам источников РБК, чтобы свести концы с концами, РЖД готовит также «оптимизацию» штата управленцем, некоторым из которых будет предложено переехать из Москвы в регионы. Кроме того, запланирована фактическая заморозка индексации зарплат — она составит лишь 0,1%.